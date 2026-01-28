Contre toute attente, et à rebours des critiques sur l'obsolescence programmée, Apple vient de déployer une mise à jour logicielle pour des appareils que l'on croyait oubliés. L'iPhone 5s, commercialisé en 2013, ainsi que l'iPhone 6, font partie des heureux élus. Une décision surprenante qui prolonge la durée de vie de certaines de leurs fonctionnalités clés, mais qui ne doit pas pour autant être interprétée comme un blanc-seing pour les utiliser au quotidien.

Pourquoi une telle mise à jour maintenant ?

La raison de cette mise à jour surprise n'est pas une refonte générale, ni même un correctif de sécurité. C'est une intervention purement technique. En effet, les certificats nécessaires au bon fonctionnement de services comme iMessage et FaceTime arrivaient à expiration en janvier 2027. Sans cette rustine logicielle, ces applications de communication seraient devenues inutilisables.

Apple a donc simplement prolongé la validité de ces certificats pour éviter une coupure de service brutale. La mise à jour, estampillée iOS 12.5.8, concerne une liste précise d'appareils bloqués sous iOS 12 :

iPhone 5s

iPhone 6 et 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2 et 3

iPod touch (6e génération)

Cette intervention ciblée permet aussi de garantir que ces produits puissent toujours être activés s'ils sont réinitialisés.

Est-ce que cela rend ces vieux iPhones sûrs ?

C'est un non catégorique. Il est crucial de comprendre que cette mise à jour n'a rien à voir avec la sécurité. Le support logiciel pour ces appareils, notamment les patchs contre les failles de sécurité, a été abandonné par Apple depuis plusieurs années. Ils sont donc particulièrement vulnérables aux attaques modernes, aux logiciels malveillants et aux tentatives de hameçonnage.

Considérer qu'un iPhone 6 est de nouveau sûr serait une grave erreur. Le système d'exploitation n'est plus maintenu et les navigateurs ou applications compatibles sont rares, et eux-mêmes souvent dépassés. Penser que cette mise à jour transforme ces appareils en couteau suisse numérique fiable pour 2026 est une illusion dangereuse.

Que faire si vous possédez encore un de ces appareils ?

Si un vieil iPhone 5s ou un iPod Touch traîne dans un tiroir, il est vivement recommandé de ne pas l'utiliser comme appareil principal. La prudence est de mise. Évitez de vous connecter à des réseaux Wi-Fi inconnus et soyez extrêmement prudent avec les liens reçus par message ou par email.

La meilleure utilisation pour ces appareils reste déconnectée d'Internet. Ils peuvent parfaitement servir de baladeur MP3 ou de lecteur vidéo d'appoint pour les enfants, par exemple. Ils sont devenus des reliques technologiques, fonctionnelles pour des tâches simples et locales, mais obsolètes pour le monde connecté actuel.

Foire Aux Questions (FAQ)

En quoi consiste exactement la mise à jour iOS 12.5.8 ?

Il ne s'agit pas d'une mise à jour de fonctionnalités ou de sécurité. C'est une intervention technique qui renouvelle les certificats d'authentification pour que les applications iMessage et FaceTime puissent continuer à fonctionner au-delà de leur date d'expiration initiale en janvier 2027.

Quels sont les appareils concernés par cette mise à jour ?

La mise à jour iOS 12.5.8 est destinée à l'iPhone 5s, l'iPhone 6 et 6 Plus, l'iPad Air, l'iPad mini 2 et 3, ainsi qu'à l'iPod touch de 6e génération, tous bloqués sur des versions antérieures d'iOS.

Puis-je utiliser mon iPhone 6 en toute sécurité sur internet maintenant ?

Absolument pas. Cette mise à jour ne corrige aucune faille de sécurité. Ces appareils sont considérés comme obsolètes par Apple et ne reçoivent plus de correctifs de sécurité, les rendant très vulnérables aux menaces en ligne. Leur usage connecté à internet est fortement déconseillé.