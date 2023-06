Le constructeur Porsche est déjà engagé dans la transition vers les motorisations électriques avec la commercialisation de la Porsche Taycan (issue du concept Mission E) lancée en 2019 qui occupe un segment de berline sportive plutôt que de voiture de sport.

A l'occasion de la célébration des 75 ans de la marque, l'entreprise a dévoilé un concept Mission X qui s'oriente cette fois vers la supercar avec la nouveauté d'une motorisation purement électrique.

Design de supercar sans concession

Le design proposé rappelle sa filiation avec les grands modèles de la marque en misant sur une esthétique soignée et épurée, avec une signature lumineuse désormais verticale pour les feux avant quatre points.

Le véhicule présente des portières en élytre de type Le Mans et propose un poste de pilotage avec de larges baies vitrées formant une bulle rappelant les modèles les plus sportifs. A l'arrière, l'aileron dynamique adaptera le comportement du véhicule au style de conduite.

A l'arrière, les éléments lumineux ne sont pas intégrés dans la coque mais portés par une structure porteuse donnant un effet flottant à l'ensemble. Lors de la charge, ces éclairages s'illumineront "au rythme d'un coeur battant".

Une conception centrée sur le conducteur

L'habitacle s'offre des sièges en fibre de carbone moulés dans la coque et conçus d'après la morphologie du conducteur, une planche d'instruments numériques et un volant profilé, la Mission X veut mettre en avant le plaisir de la conduite et l'importance première donnée au conducteur, transparaissant jusque dans la sellerie distincte de celle du passager.

Porsche ne dit pas quelle motorisation électrique (deux moteurs synchrones et un énorme rapport poids-puissance de 1 Kg / ch) est embarquée à bord de la Mission X mais souligne sa capacité de recharge profitant d'un système de 900 volts pour une charge très rapide des batteries logées derrière les sièges pour assurer une répartition optimale des masses.

Ce concept Mission X est parti pour servir de base à une supercar électrique bien réelle qui pourrait être produite à partir de 2025. Porsche aura sans doute quelques comptes à régler avec Tesla concernant le record du véhicule électrique homologué le plus rapide sur le circuit du Nürburgring.