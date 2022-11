Selon une information de Reuters, Meta (Meta Platforms) abandonne son activité d'écrans connectés Portal et va mettre fin à ses projets en matière de montres connectées. Des responsables du groupe de Mark Zuckerberg auraient fait part de cette décision lors d'une réunion avec des employés.

Au mois de juin dernier, Bloomberg avait déjà évoqué l'arrêt du projet de smartwatch de Meta au nom de code Milan. Pour cette montre connectée, il était attendu une sortie au printemps 2023 à un prix de l'ordre de 349 $.

Profitant d'une connectivité cellulaire avec eSIM, la Meta Watch devait accueillir un capteur photo de 5 mégapixels sous l'écran et un autre de 12 mégapixels derrière à découvrir grâce à un système pour détacher le cadran de la montre.

Le capteur de 12 mégapixels aurait été problématique en interférant avec une technologie d'électromyographie pour transformer en commandes numériques les signaux électriques du système nerveux du poignet. Toutefois, ce serait désormais l'ensemble des projets autour des montres connectées qui sont abandonnés.

Vers un arrêt complet pour Meta Portal

Concernant Portal, l'information selon laquelle Meta a décidé d'arrêter complètement cette activité est un peu plus surprenante. Jusqu'à présent, il était surtout question d'un repositionnement stratégique. A priori, Meta avait décidé de tourner le dos au grand public avec Portal et de se concentrer sur les entreprises.

D'après The Verge, il n'était plus question de fabriquer des versions grand public des appareils Portal, tout en se focalisant sur les cas d'usage des entreprises, comme la visioconférence. Sur le site de Meta, les appareils Meta Portal sont ainsi actuellement annoncés disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et jusqu'à épuisement des stocks.

" Nous procéderons à des changements afin de mieux servir la clientèle professionnelle et continuerons de vendre les appareils Meta Portal uniquement jusqu'au 31 décembre 2022 ou jusqu'à épuisement des stocks. Les expériences et applications disponibles peuvent être amenées à évoluer. Nous continuerons de prendre en charge de nombreuses expériences déjà proposées sur les appareils Meta Portal. Nous pourrons modifier le contenu et les fonctionnalités ", peut-on lire.

Dans la logique du premier plan social de Meta ?



Il semble que les mauvais résultats trimestriels de Meta ont finalement sonné le glas de Portal, y compris pour les entreprises. D'après des estimations du cabinet IDC, Meta aurait livré 800 000 exemplaires d'appareils Portal en 2021, soit moins de 1 % du marché mondial des enceintes et écrans connectés.

Le groupe n'a pas commenté les nouvelles informations, mais elles ont du sens après l'annonce de Meta de réduire de près de 13 % ses effectifs. Ce sont quelque 11 000 employés de Meta qui vont être licenciés. La branche Portal ne semble plus avoir sa place au sein du groupe.