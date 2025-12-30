Il s'agit de la cinquième enquête de ce type récemment ouverte par le parquet de Paris contre des plateformes de vente en ligne. Elle vise le site britannique " Little sex dolls " qui est accusé de commercialiser des poupées sexuelles à l'apparence de fillettes, avec une possibilité d'envoi vers la France.

Quelle est l'origine de cette nouvelle procédure judiciaire ?

L'alerte a été lancée par l'association de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants, Mouv’Enfants, qui a signalé le site aux autorités, dont la Répression des fraudes (DGCCRF).

Suite à ce signalement, la Haute-commissaire à l'Enfance a pris le relais. Sarah El Haïry a fermement condamné ces produits, déclarant qu'ils sont dangereux. " Ils nourrissent des comportements pédocriminels et mettent en péril la sécurité de nos enfants. "

En raison de la gravité des faits, elle a également demandé que l'identité des acheteurs soit communiquée aux autorités compétentes.

Une affaire qui s'inscrit-elle dans un contexte plus large

Cette action contre " Little sex dolls " n'est pas un cas isolé. Elle fait écho au scandale de début novembre, lorsque la découverte de poupées similaires sur la plateforme du géant Shein avait provoqué l'indignation.

Depuis, le parquet de Paris a lancé des enquêtes visant non seulement Shein, mais aussi AliExpress, Temu et Wish.

Ces procédures portent sur diverses infractions, notamment la diffusion de message violent, pornographique, ou contraire à la dignité accessible à un mineur. Pour Shein et AliExpress, l'accusation comprend la diffusion de l'image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique.

Déjà des interpellations d'acheteurs présumés

Mi-décembre, une opération policière menée en France a conduit à l'interpellation d'une vingtaine de personnes. Celles-ci sont soupçonnées d'avoir acheté en ligne ce type de poupées sexuelles.

" Il n'y a pas que les plateformes Shein, AliExpress. Nous exigeons que la lutte contre la pédocriminalité soit prise au sérieux et soit globale ", écrit l'association Mouv'Enfants.