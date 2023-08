Quelles sont les marques populaires pour les tablettes Android ?

Alors que les (bons) smartphones sous Android inondent le marché, il est vrai que les tablettes équipées du système d'exploitation de Google se font plus discrètes. Néanmoins, les tablettes Android n'ont pas dit leur dernier mot, notamment avec des marques comme Samsung, Xiaomi ou Lenovo. Le leader du marché est sans aucune contestation Samsung avec sa Galaxy Tab. Au moment où nous écrivons ces mots, en 2023 donc, la Galaxy Tab 9 affiche grandement tout le savoir-faire du constructeur coréen. Bien entendu, ce modèle n'est pas le seul chez Samsung : il en existe pour tous les budgets (par exemple : la Galaxy Tab A affichant des tarifs débutants aux alentours des 200 €). Du côté de chez la concurrence, on trouve la Xiaomi Pad 6 représentant certainement le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Les usages d'une tablette Android en 2023

Maintenant que l'état du marché actuel est posé, entrons dans le vif du sujet : à quoi sert une tablette Android en 2023 ? On pourrait croire que son usage est démodé avec des téléphones toujours plus grands et des ordinateurs portables toujours plus fins et légers. C'est sans compter sur la praticité de cet appareil : avec un écran souvent autour des 10 pouces, il peut s'emporter partout où l'on a besoin d'un écran d'appoint tout en conservant une puissance digne de ce nom.

Remplacer un ordinateur pour naviguer sur internet

Pour l'immense majorité des personnes non technophiles, la navigation internet ne nécessite pas forcément l'achat d'un ordinateur. Ce dernier se révélant moins intuitif qu'une tablette sous Android (ou encore sous iOS), nombreux sont ceux à se tourner vers les tablettes Android. D'ailleurs, c'est d'autant plus pratique que l'utilisateur retrouve généralement tous les réflexes qu'il a sur son smartphone Android (voire ses données grâce au cloud et/ou à l'écosystème du constructeur). Bref, c'est donc pour toutes ces raisons que la tablette Android est particulièrement appréciée pour naviguer sur le web. Par exemple, il suffit de consulter une page dans la journée sur son smartphone, de la mettre en favori, pour la retrouver tranquillement le soir au fond du lit pour une lecture plus reposée. En effet, la navigation sur tablette est souvent plus posée que celle sur smartphone, ce dernier nous accompagnant toute la journée.

Profiter d'un grand écran pour la vidéo

Depuis quelques années maintenant, le streaming vidéo (sous toutes ses formes) est de plus en plus populaire auprès des consommateurs de contenu. Alors que le smartphone est l'outil idéal pour regarder des vidéos TikTok ou autres Shorts de YouTube, la tablette prend tout son sens pour les vidéos au format allongé. Ainsi, si vous souhaitez regarder le dernier épisode de votre série préférée, vous pouvez sortir votre tablette dans le train, votre lit ou même au bord de la plage sans aucun souci. Bien évidemment, il est possible de faire pareil avec un smartphone. Cependant, ce dernier dispose d'un écran beaucoup plus petit, tout en étant optimisé sur le format 20/9ᵉ. Enfin, les tablettes ayant généralement une excellente autonomie, vous pourrez enchaîner les épisodes sans pour autant vider la batterie de votre smartphone.

Jouer en streaming aux PS5, Xbox ou PC

Autre exemple d'utilisation d'une tablette Android en 2023, et de plus en plus populaire auprès des joueurs, c'est d'utiliser cette dernière comme écran déporté de votre console de salon. Actuellement, nous avons trois grandes écoles. La première d'entre elles, c'est Microsoft avec son Xbox Game Pass. Ici, vous profitez d'un immense catalogue de jeux (dont les dernières exclusivités de chez Xbox) directement en streaming ! Nul besoin d'acheter une console puisque seul un abonnement de 14,99 € par mois est nécessaire. Vous installez une application sur votre tablette Android et pouvez commencer à jouer directement.

Ensuite, nous avons PlayStation et sa PS5 ainsi que le PC avec Steam. Ces deux solutions, grâce aux applications PS Remote et Steam Link, offrent la possibilité de dupliquer son jeu PS5 ou Steam directement sur la tablette ! Encore une fois, avec une taille d'écran bien supérieure aux smartphones et au format adapté (16/9ᵉ ou s'en rapprochant), le confort de jeu pour le streaming est sans égal. La bonne nouvelle, c'est qu'il est même possible de connecter une manette PlayStation ou Xbox pour profiter de tous ces jeux.

Comment choisir sa tablette en fonction de son utilisation ?

Vient alors la question cruciale au moment de l'achat de sa tablette : comment doit-on la choisir pour qu'elle corresponde parfaitement à notre utilisation ? Ainsi, plusieurs critères peuvent être listés :

Le budget : certaines tablettes peuvent atteindre des tarifs proches des 2 000 € ! Bien évidemment, il s'agit là de modèles très haut de gamme. Généralement, on trouve des modèles performants à des prix autour des 500 €.

: certaines tablettes peuvent atteindre des tarifs proches des 2 000 € ! Bien évidemment, il s'agit là de modèles très haut de gamme. Généralement, on trouve des modèles performants à des prix autour des 500 €. L'écran : pour de la navigation internet, choisir une tablette avec un format plus proche du 4/3 que du 16/9ᵉ peut être intéressant. En effet, cela facilite la navigation se voulant à la verticale. A contrario, pour une utilisation vidéo de la tablette, le format 16/9ᵉ est parfait pour YouTube, la vidéo à la demande ou encore la TV. Cependant, si vous êtes cinéphile, alors le choix d'une tablette un peu plus allongée (à la manière d'un smartphone) est plus judicieux pour supprimer les bandes noires.

: pour de la navigation internet, choisir une tablette avec un format plus proche du 4/3 que du 16/9ᵉ peut être intéressant. En effet, cela facilite la navigation se voulant à la verticale. A contrario, pour une utilisation vidéo de la tablette, le format 16/9ᵉ est parfait pour YouTube, la vidéo à la demande ou encore la TV. Cependant, si vous êtes cinéphile, alors le choix d'une tablette un peu plus allongée (à la manière d'un smartphone) est plus judicieux pour supprimer les bandes noires. La puissance : de nos jours, la majorité des tablettes (hormis les entrées de gamme) est suffisante pour la navigation sur internet. Si vous souhaitez jouer ou utiliser les tablettes pour des logiciels un peu plus costauds (montage vidéo…), alors s'orienter vers des modèles un peu plus chers (comme la Galaxy Tab S9) est presque obligatoire. Bien évidemment, il existera toujours des modèles performants à des prix attractifs, comme la Xiaomi Pad 6, et c'est peut-être le bon plan pour votre utilisation.

Bref, vous l'aurez compris : il est important de poser vos idées et besoins sur papier avant de choisir votre nouvelle tablette. Dès que vous l'avez fait, il est plus facile de trouver la perle rare correspondant à l'usage que vous en aurez au quotidien !