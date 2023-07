Après un lancement en Chine au deuxième trimestre dernier, Xiaomi introduit sur les marchés internationaux le Xiaomi Pad 6. Depuis le retour de la marque sur le segment des tablettes Android avec le Xiaomi Pad 5 il y a deux ans, l'inspiration du côté de l'iPad d'Apple est assez notable en matière de design.

Avec le Xiaomi Pad 6, Xiaomi continue de miser sur une dualité divertissement et productivité. Tirant parti de MIUI for Pad, un stylet Xiaomi Smart Pen (2e génération) et un clavier Xiaomi Pad 6 Keyboard sont proposés en option pour améliorer la productivité.

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Pad 6

Ayant design unibody en alliage d'aluminium avec un cadre de 6,51 mm (253,95 x 165,18 x 6,51 mm) et un poids de 490 g, le Xiaomi Pad 6 affiche sur un écran LCD de 11 pouces d'une définition WQHD+ (2880 x 1800 pixels) et taux de rafraîchissement de 144 Hz avec ajustement automatique. Il est Dolby Vision et HDR10.

Il est équipé d'un processeur Snapdragon 870 gravé en 7 nm (octocore jusqu'à 3,2 GHz), dans une configuration 6 Go + 128 Go ou 8 Go + 256 Go (RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1). Avec charge rapide 33 W, une batterie de 8840 mAh promet jusqu'à 18 heures de vidéo.

La partie audio comprend un quadruple haut-parleur, quatre micros avec réduction de bruit. Elle est compatible Dolby Atmos, Audio Hi-Res et Audio Hi-Res Wireless. La partie photo est composée d'un capteur ultra grand angle centré de 8 mégapixels à l'avant (f/2,2, angle de vue de 105°) et d'un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière (f/2,2). Une fonction FocusFrame permet d'avoir l'utilisateur au centre de la prise de vue.

Avec USB 3.2 Gen 1, le Xiaomi Pad 6 prend en charge un signal vidéo de sortie de jusqu'à 4K à 60 Hz. La connectivité est Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. La tablette fonctionne avec MIUI 14 pour Xiaomi Pad (base Android 13).

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Pad 6 est proposé en trois couleurs (Gravity Gray, Gold et Mist Blue) et deux configurations :

6 Go +128 Go à partir de 399 €

8 Go + 256 Go à partir de 499 €

Pour la configuration 8 Go + 256 Go, une offre early bird à 449 € est disponible jusqu'au 18 juillet à 14h.