Le printemps approche et les véhicules à deux roues vont refaire leur apparition en force. Étant conscients de cela, nous allons vous proposer un engin de mobilité urbaine. Mais qui dit mobilité, dit plus de temps passé à l'extérieur et pour parer à cela, une batterie externe est très utile afin de rester connecté. Et un aspirateur robot fera votre ménage, sans que vous ayez à vous en soucier.

Commençons avec la trottinette électrique Evercross. Cet engin à 2 roues vous permet de faire des petits déplacements de manière plus écologique qu'un véhicule thermique quelconque. En effet, avec sa batterie au lithium-ion, vous aurez une autonomie d'environ 25 km, largement suffisante pour vos trajets à travers la ville. D'une puissance de 350W, cette trottinette possède 3 modes de vitesse (15, 25 et 30 km/h) qui vous permet d'adapter le couple (plus petite vitesse en montée par exemple). Son poids est de 11 kg et peut supporter une centaine de kg et son sac de rangement vous permettra de monter les escaliers en toute sécurité une fois arrivé au boulot.

Cette trottinette électrique Evercross est vendue 199,99 €. Notons que la livraison est gratuite sous 48h.

Continuons avec la batterie externe INIU. Cette powerbank est équipée d'un écran LCD avec indicateur de charge. Sa capacité de stockage d'énergie de 10500 mAh avec sa fonction charge rapide à 22,5W vous permet de charger votre mobile (plusieurs fois en fonction de votre modèle) de 65% en environ 30 min. Elle est dotée d'un port USB-C afin de charger la bank et aussi de charger votre appareil mobile (In/Out) de 20W ainsi que 2 ports USB 3.0 en sortie de 22,5W. Une petite option intéressante est incorporée au boitier, un support rétractable pour faire tenir votre téléphone lorsque vous rechargez et regardez une vidéo en même par exemple.

Cette batterie externe INIU est vendue 23,99 € au lieu de 47,98 € soit 50% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite le lendemain pour les clients Prime.

Et terminons en beauté ce TOP 3 avec l'aspirateur robot Ecovacs Deebot N8. Cet aspirateur possède une fonction balayage humide qui capte mieux les poussières et lessive vos sols simultanément grâce à sa technologie OZMO. Il possède le TrueMapping, cette tech' qui cartographie votre intérieur de façon précise afin de scanner tout obstacle sur sa route (tapis et moquettes par exemple). Il peut se recharger de manière autonome grâce à sa station. Sa puissance est variable en fonction du support sur lequel il aspire, allant de 600 à 2300 Pa.

Cet aspirateur robot Ecovacs Deebot N8 est vendu 269 € au lieu de 599,99 € soit 55% de ristourne chez Cdiscount. La livraison est gratuite à domicile le lendemain de votre commande.





