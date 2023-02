Aujourd'hui et pendant 3 jours, Cdiscount lance une opération 72h express et casse les prix sur de nombreux articles pour lutter contre la vie chère. Nous vous avons constitué une sélection des meilleures offres disponibles pendant cette opération. Que ce soit en termes de PC portable, d'aspirateur ou de smartphone, il y en aura pour tous les gouts.

Commençons cette sélection avec l'aspirateur balai lavant Tineco Floor One S3. Cet aspirateur sans sac est doté d'un collecteur de 0,5 litre d'eau sale, d’un réservoir de 0,6 litre d'eau propre et d'un filtre HEPA. Il aspire et lave vos surfaces en un clin d'œil grâce, notamment, à son aspiration puissante, et à sa brosse à rouleau humide. Doté des dernières technologies en termes de nettoyage (capteur iLoop TM), il s'adapte tout seul à vos sols durs grâce à sa fonction intelligente.

Cet aspirateur balai lavant Tineco Floor One S3 est vendu 299,99 € au lieu de 409 € soit 26% de réduction. La livraison est gratuite à votre domicile dès demain.

D'autres produits font également partie de l'opération spéciale



