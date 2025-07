Championnat de football le plus regardé de la planète, la Premier League a noué un partenariat stratégique de cinq ans avec Microsoft. L'ambition est de transformer l'expérience pour 1,8 milliard de fans à travers le monde, en s'appuyant sur le cloud et l'intelligence artificielle.

Un assistant personnel pour chaque supporter

Au cœur de la nouvelle expérience se trouve le « Premier League Companion », un outil intégré à l'application mobile et au site web officiels. Animé par la technologie Copilot de Microsoft, cet assistant offre une expérience hautement personnalisée.

L'assistant puise dans une base de données de plus de 30 saisons de statistiques, 300 000 articles et 9 000 vidéos. Chaque fan peut poser des questions et obtenir des réponses instantanées sur ses clubs et joueurs favoris, le tout dans sa langue maternelle grâce à la traduction texte et audio.

« Ce partenariat nous aidera à interagir avec les fans de nouvelles manières, du contenu personnalisé aux aperçus de match en temps réel », a déclaré Richard Masters, le directeur général de la Premier League.

L'IA au service du jeu

L'impact de l'intelligence artificielle ne se limitera pas aux statistiques. L'expérience pendant les matchs en direct sera enrichie par des superpositions de données en temps réel et des analyses poussées après le coup de sifflet final.

Un changement concerne également le jeu en ligne « Fantasy Premier League ». Chaque joueur bénéficiera de son propre manager adjoint virtuel pour l'aider à composer son équipe et viser la victoire.

Une transformation technologique profonde

La Premier League va migrer l'ensemble de son infrastructure technique sur le cloud Microsoft Azure. Cette migration garantira une meilleure évolutivité, une sécurité renforcée et une plus grande agilité pour intégrer de futurs services IA.

En parallèle, les opérations internes de la Premier League seront modernisées avec les outils Microsoft 365 et Dynamics 365.

« En tirant parti de nos technologies de cloud sécurisé et d'IA, nous transformerons la manière dont le football est vécu, diffusé et géré sur le terrain et en dehors », a déclaré Judson Althoff, vice-président exécutif de Microsoft.