C'est le grand écart pour Prime Gaming en cette fin octobre. D'un côté, le service gâte ses abonnés en offrant l'un des meilleurs jeux de rôle (RPG) de tous les temps.

De l'autre, il fait le ménage de printemps en automne et prépare la sortie de trois titres de son catalogue. Les abonnés doivent donc faire vite, tout en n'oubliant pas de réclamer leur nouveau cadeau.

Quel est le cadeau exceptionnel offert aux abonnés ?

C'est l'annonce majeure pour les abonnés Amazon Prime : l'excellentissime Fallout: New Vegas - Ultimate Edition est actuellement offert via Prime Gaming. Considéré par beaucoup de fans comme le meilleur opus moderne de la saga, ce RPG post-apocalyptique développé par Obsidian vous place dans la peau d'un Courrier laissé pour mort dans le désert de Mojave, qui se retrouve plongé au cœur d'une lutte de pouvoir entre trois factions rivales.





L'édition "Ultime" est la plus complète, incluant le jeu de base ainsi que toutes ses extensions majeures (Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues et Lonesome Road).

Quels sont les 3 jeux qui quittent Prime Gaming le 29 octobre ?

Il ne reste que quelques jours. Les abonnés ont jusqu'au 29 octobre 2025 pour réclamer trois jeux aux styles très différents avant qu'ils ne disparaissent du service. C'est la dernière chance pour les ajouter à votre bibliothèque (où ils resteront accessibles de façon permanente).





Les trois jeux sur le départ sont :

Heroes of Loot (GOG) : Un jeu d'aventure nerveux inspiré des "dungeon crawlers" classiques des années 80 comme Gauntlet.

Un jeu d'aventure nerveux inspiré des "dungeon crawlers" classiques des années 80 comme Gauntlet. Mystical Riddles: Ghostly Park (Legacy Games) : Un jeu d'énigmes et d'objets cachés vous plongeant dans le mystère d'un parc d'attractions abandonné.

Un jeu d'énigmes et d'objets cachés vous plongeant dans le mystère d'un parc d'attractions abandonné. Pixel Cafe (App Amazon Games) : Un mélange de jeu de gestion de café en pixel art et de "visual novel" explorant une quête d'identité sur trois générations.

Comment fonctionne le service Prime Gaming ?

Prime Gaming est l'un des nombreux avantages inclus sans surcoût dans l'abonnement Amazon Prime (proposé à 6,99 €/mois ou 69,90 €/an). Son objectif est de fidéliser les 240 millions d'abonnés Prime en leur offrant des bénéfices liés aux jeux vidéo.





Chaque mois, le service propose une sélection de jeux PC gratuits. Contrairement au Xbox Game Pass ou au PlayStation Plus Extra, il ne s'agit pas d'un catalogue locatif : les jeux réclamés (souvent via des clés GOG, Epic Games Store ou l'application Amazon Games) vous appartiennent de façon permanente. Le service inclut également des bonus en jeu pour des titres populaires comme League of Legends et un abonnement gratuit à une chaîne Twitch.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Il suffit d'être abonné à Amazon Prime. Vous devez ensuite vous rendre sur le portail officiel de Prime Gaming, lier votre compte Amazon à vos comptes de plateformes (comme GOG ou l'App Amazon Games) et cliquer sur "Récupérer" sur les jeux qui vous intéressent.

Si je récupère Fallout New Vegas, est-ce que je le garde pour toujours ?

Oui. Une fois que vous avez "réclamé" un jeu sur Prime Gaming (sauf indication contraire, comme pour les jeux en cloud gaming via Amazon Luna), la licence vous appartient de manière permanente. Vous pourrez y jouer même si vous mettez fin à votre abonnement Prime.

Quels autres jeux sont offerts ce mois-ci sur Prime Gaming ?

En plus de Fallout: New Vegas et des trois titres sur le départ, la sélection d'octobre 2025 inclut également l'excellent jeu d'horreur Tormented Souls et le jeu de stratégie acclamé XCOM 2.