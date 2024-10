Pour les films et séries Prime Video, Amazon a introduit cette année des publicités en nombre limité, dont la diffusion intervient avant et pendant la lecture (pré-roll et mid-roll). Pour certains titres, c'est même une diffusion uniquement en pré-roll.

Afin de se passer de telles publicités, il existe une option qui représente un surcoût et qui est au tarif de 1,99 € par mois. Sachant par ailleurs que l'abonnement Prime du géant de l'e-commerce comprend Prime Video.

Amazon explique que ces publicités lui permettent de dégager davantage de revenus pour investir dans le contenu, tout en maintenant un prix d'abonnement bas. Et le groupe a quelques idées pour séduire les annonceurs grâce à de nouveaux formats publicitaires.

Une charge publicitaire un peu moins légère

Au Financial Times, Kelly Day, vice-présidente de Prime Video International, indique que l'introduction de la publicité n'a pas fait fuir les abonnés. Du moins, elle assure qu'une forte baisse du nombre d'abonnés n'a pas été constatée. Le taux de désabonnement a été " beaucoup moins élevé que ce que nous avions prévu. "

Toutefois, il s'agissait pour commencer d'une charge publicitaire dite très légère. Cette charge publicitaire augmentera " un peu plus " en 2025, sans véritable précision sur le nombre de publicités que cela implique.

Prime Video d'Amazon aurait une audience moyenne d'environ 200 millions de personnes par mois, dont la moitié aux États-Unis.