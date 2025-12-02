Depuis le mois dernier, Free opère un changement majeur de stratégie en abandonnant progressivement son réseau 3G pour tout miser sur la 4G. Pourquoi ? Tout simplement pour récupérer les fréquences de cette dernière et mettre en avant le dispositif VoLTE.



Cette bascule permet à Free de profiter de davantage de fréquences et de doper ainsi la portée de son offre en 4G tout en profitant de meilleures performances et de débits accrus pour les usagers, une situation "gagnant-gagnant" qui n'est toutefois pas sans occasionner quelques heurts

Des utilisateurs incapables d'appeler et d'être contactés

Une conséquence directe de cette bascule : certains utilisateurs ne peuvent désormais plus ni être appelés ni appeler depuis leur téléphone. Dans les faits, la tonalité de sonnerie ne se fait même pas.

Preuve que le problème est bien lié à cette bascule : les SMS sont bien émis et reçus... Certains usagers peinent ainsi à comprendre pourquoi ils reçoivent bien les SMS indiquant qu'un contact a cherché à les joindre, sans être capable de consulter pour autant leur messagerie vocale.

Free opère au cas par cas

Contacté, le service client de Free Mobile confirme la situation évoquant l'action du service technique sur le réseau, sans aucune date de réparation. L'opérateur confirme ainsi que la situation touche aléatoirement certains usagers, mais, dans les faits, cela dépend surtout de leur smartphone... Ainsi, les utilisateurs passant par la 5G ou la 4G ne semblent pas impactés, tandis que les utilisateurs de smartphones plus anciens, misant sur la 3G et 4G uniquement, sont plus globalement touchés.





La solution proposée par le SAV est simple, mais risque de faire grincer des dents : aller dans les paramètres réseau de son smartphone et forcer l'utilisation exclusive du réseau 2G, puis redémarrer son appareil.

Cette manipulation, que nous avons pu tester, fonctionne... À condition de ne pas avoir besoin d'accéder aux données mobiles... Impossible ainsi de surfer en 2G ni même d'utiliser certaines applications nécessitant le téléchargement et l'échange de données, il faudra donc espérer rester à proximité du réseau WiFi.



Passée cette manipulation, le SAV indique que le service technique contactera les utilisateurs lorsque le réseau sera entièrement rétabli, avec une notice pour les moins technophiles visant à les assister à reconfigurer leur appareil sur les réseaux 3G/4G/5G.



L'opérateur n'a donné aucune date de fin de chantier.

Faq (Foire aux questions)

Tous les utilisateurs sont-ils concernés ?

A priori non, cela ne concerne que certains utilisateurs en fonction des zones et du matériel dont ils disposent

Free doit-il me contacter ?

Non, l'opérateur doit être directement contacté via son SAV au 3244, la procédure proposée est celle expliquée dans l'article, il est donc possible de tenter cette dernière sans avoir à contacter le SAV

La situation va-t-elle se corriger d'elle même ?

Normalement oui, l'opérateur réalise des travaux de bascule qui pourraient durer plusieurs semaines, mais aucun calendrier strict n'a été partagé.