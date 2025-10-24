Free Mobile a le sens du timing. Quelques jours à peine après avoir obtenu le feu vert de l'Arcep pour prolonger son contrat d'itinérance 2G/3G avec Orange jusqu'en 2028, l'opérateur de Xavier Niel abat sa vraie carte.



Free a officiellement mis à jour ses documents : il coupe son propre réseau 3G. Une décision radicale qui lui offre un avantage concurrentiel majeur et fait enrager Bouygues Telecom et SFR.

Qu'est-ce que cet accord change pour les abonnés ?

Concrètement, les abonnés Free Mobile ne verront quasiment aucune différence. S'ils sortent d'une zone 4G/5G, leur téléphone basculera simplement sur le réseau 3G d'Orange au lieu du réseau 3G de Free. L'opérateur a confirmé ce changement dans un mail à ses abonnés, annonçant une "évolution" de son réseau 3G.





L'inconvénient est que le débit en itinérance 3G est plafonné à 384 kbit/s, ce qui est très lent. Mais l'objectif de Free n'est pas là.

Pourquoi Free Mobile fait-il ce choix stratégique ?

La manœuvre est brillante. En coupant sa 3G, Free Mobile libère des bandes de fréquences (900 MHz et 2100 MHz). Ces fréquences, dites "neutres technologiquement", vont être immédiatement réallouées (refarming) pour améliorer la couverture et les débits du réseau 4G.





Free l'annonce : cette opération commence dès le 15 décembre 2025. C'est une accélération massive de sa 4G, sans dépenser un centime en nouvelles fréquences.

Pourquoi les concurrents sont-ils furieux ?

La colère gronde chez Bouygues Telecom et SFR. Bouygues avait d'ailleurs dénoncé cet "avantage concurrentiel" auprès de l'Arcep. La raison ? Eux sont "tenus de maintenir l’exploitation d’un réseau 3G en propre".





Alors qu'ils doivent continuer à dépenser de l'argent pour maintenir un vieux réseau (Bouygues prévoit une extinction fin 2029), Free peut, lui, couper le sien dès maintenant et réutiliser ses fréquences pour la 4G, tout en s'appuyant sur Orange pour les anciens téléphones. C'est une distorsion de concurrence selon eux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Free Mobile n'aura donc plus du tout de 3G ?

Si, mais il ne s'agira plus de son réseau en propre. Les abonnés Free Mobile utiliseront le réseau 3G (et 2G) d'Orange lorsque la 4G ou la 5G de Free n'est pas disponible. Ce service est garanti par un contrat d'itinérance.

Qu'est-ce que le "refarming" de fréquences ?

C'est une opération technique qui consiste à réallouer des bandes de fréquences d'une ancienne technologie (comme la 3G) vers une technologie plus récente (comme la 4G ou la 5G). Cela permet d'améliorer la couverture et les débits des nouveaux réseaux sans acheter de nouvelles fréquences.

Quand Orange va-t-il couper sa 3G ?

Orange a prévu de couper son réseau 3G fin 2028. L'accord d'itinérance de Free est calé sur cette date. Orange coupera ensuite son réseau 2G fin 2026.