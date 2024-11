On commence avec le projecteur home cinéma Epson EB-W06.

Il délivre des images lumineuses, colorées et parfaitement nettes avec une résolution HD de 1280 x 800 px.

Grâce à la technologie 3LCD, il peut afficher des niveaux de luminosité équivalents de blanc et de couleur à 3 700 Lumens, garantissant des images claires et précises. Son taux de contraste de 16000:1 permet de définir les zones d’ombre et de produire des noirs plus profonds.

Doté d'une focale classique, le projecteur peut être placé à partir de 1 mètre pour projeter une image de grande qualité sur votre mur. Facile à ajuster en fonction de la distance, il permet d’obtenir un affichage de 320 pouces pour une image en très grand format.

Son installation est rapide et simple grâce à la correction du trapèze et ses entrées HDMI. De plus, sa connectivité Wi-Fi vous permet de partager facilement vos contenus depuis un appareil mobile.

Retrouvez le Epson EB-W06 à 449 € au lieu de 549 € en ce moment chez Boulanger avec livraison standard offerte. À noter qu'Epson indique un prix de base de 699 € pour ce modèle sur son site.



D'autres vidéoprojecteurs sont en promotion en ce moment, à savoir :

