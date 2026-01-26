ETOE E3 Pro

Le projecteur ETOE E3 Pro offre une qualité d’image remarquable grâce à sa résolution native Full HD 1080p, une luminosité de 600 lumens ANSI et la prise en charge du HDR10, garantissant des images nettes, réalistes et richement contrastées. Son processeur haut de gamme Amlogic 905 assure le décodage des contenus 4K UHD.

Il intègre Google TV et est compatible avec Google Play et Google Assistant, permettant une navigation simple et intuitive grâce au contrôle vocal intelligent.

Pensé pour une installation facile, le projecteur dispose d’une mise au point automatique et d’une correction automatique du trapèze, permettant d’obtenir une image parfaitement nette, stable et bien proportionnée, même lorsque la projection s’effectue depuis un angle décalé. Le zoom numérique ajustable de 50 à 100 % facilite l’adaptation de l’image à la taille de l’écran ou de la surface de projection.

Côté audio, le projecteur embarque deux haut-parleurs stéréo de 10 W offrant un son puissant et immersif. Plusieurs modes sonores sont disponibles (standard, cinéma ou musique) avec la possibilité de créer des réglages personnalisés afin d’adapter parfaitement le rendu audio à chaque usage.

La projection sans fil est simple et rapide grâce à la prise en charge du Wi-Fi double bande 2,4 GHz et 5 GHz, compatible avec les appareils Android, iOS et PC connectés au même réseau. La duplication d’écran s’effectue en un seul clic, garantissant un partage fluide, stable et sans latence notable, avec une compatibilité étendue couvrant la majorité des routeurs du marché.

Enfin, son moteur optique entièrement hermétique protège efficacement les composants internes, préservant la qualité d’image dans le temps et évitant l’apparition de taches noires.

Vous pouvez obtenir le vidéoprojecteur ETOE E3 Pro à 129 € grâce au code NNNFRE3P sur Geekbuying avec la livraison gratuite depuis la Pologne.

ETOE Seal Pro

Doté d’une technologie LCD avec résolution native Full HD 1080p, d’un moteur optique entièrement hermétique et de certifications officielles Netflix et Google TV, il garantit un accès direct et sécurisé aux principales plateformes de streaming, avec une qualité d’image optimale.

Grâce à sa luminosité élevée de 1300 lumens ANSI, le Seal Pro délivre des images nettes, riches en détails et aux couleurs éclatantes, aussi bien dans une pièce sombre que modérément éclairée. Sa résolution native de 1920 x 1080 pixels, associée à la prise en charge du décodage des contenus 4K, permet de profiter de visuels immersifs, fluides et parfaitement définis.

La compatibilité avec Google Play et Google Assistant simplifie la navigation et permet de contrôler le projecteur à la voix. Le Chromecast intégré facilite également la diffusion de contenus depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Le projecteur intègre une mise au point automatique et une correction automatique du trapèze, garantissant une image toujours nette, bien cadrée et parfaitement rectangulaire, même lorsque la projection se fait sous un angle. Le zoom numérique ajustable de 50 à 100 % permet d’adapter facilement la taille de l’image à l’espace disponible, sans déplacer l’appareil.

Côté audio, le ETOE Seal Pro est équipé de deux haut-parleurs stéréo de 10 W, certifiés Dolby Audio. Plusieurs modes sonores sont proposés, tels que standard, cinéma ou musique, avec la possibilité de créer des réglages personnalisés afin d’adapter l’ambiance sonore à chaque contenu.

La projection sans fil est fluide et rapide grâce au Wi-Fi double bande 2,4 GHz et 5 GHz, compatible avec les appareils Android, iOS et PC connectés au même réseau. Le partage d’écran s’effectue en un clic, avec une connexion stable et rapide.

L'ETOE Seal Pro est disponible à 259 € grâce au code NNNFRSEALP1 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la France.

ETOE Whale Pro

Il délivre une image Full HD 1080p d’une grande netteté, renforcée par une luminosité de 1800 lumens ANSI, parfaitement adaptée aussi bien aux séances cinéma dans l’obscurité qu’à un usage en présence de lumière ambiante.

Le projecteur s’appuie sur une résolution native de 1920 × 1080 pixels, une luminosité élevée de 1800 lumens ANSI et la prise en charge du HDR10, garantissant des images détaillées, lumineuses et aux couleurs éclatantes. Son processeur Amlogic 905 haut de gamme assure le décodage des contenus 4K UHD, offrant une restitution fluide et immersive, idéale pour les films, les séries, les retransmissions sportives ou le jeu vidéo sur grand écran.

Grâce à son système Android TV 14.0 officiel intégré, le Whale Pro donne accès à plus de 9 000 applications, incluant Netflix en diffusion native 1080p, YouTube, Prime Video, Disney+, HBO et bien d’autres services de streaming. Compatible avec Google Play et Google Assistant, il permet une navigation fluide et intuitive, y compris par commande vocale.

L’installation se fait en toute simplicité grâce à la mise au point automatique et à la correction automatique du trapèze, qui ajustent instantanément l’image pour qu’elle reste parfaitement nette et rectangulaire, même lorsque le projecteur est positionné de biais. Le zoom numérique réglable de 50 à 100 % permet d’adapter facilement la taille de l’image à l’espace disponible, sans déplacer l’appareil.

Côté audio, le ETOE Whale Pro intègre deux haut-parleurs stéréo de 10 W, certifiés Dolby Audio, capables de délivrer un son puissant, clair et immersif. Plusieurs modes audio sont proposés, dont standard, cinéma et musique, avec la possibilité de créer des réglages personnalisés afin d’adapter précisément le rendu sonore à chaque type de contenu.

Le projecteur prend en charge le Wi-Fi double bande 2,4 GHz et 5 GHz, garantissant une diffusion fluide et stable, ainsi que le Bluetooth 5.1. La projection sans fil en un clic est compatible avec les appareils Android, iOS et PC connectés au même réseau. Les connectiques physiques, dont un port HDMI 2.1, assurent une connexion rapide et à faible latence avec consoles, lecteurs ou ordinateurs.

Enfin, son moteur optique entièrement scellé protège efficacement les composants internes contre la poussière et les impuretés, préservant la qualité d’image dans le temps.

Retrouvez l'ETOE Whale Pro à 299 € grâce au code NNNFREAWP sur Geekbuying avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



