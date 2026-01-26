Barre de son Hisense H210 2.1

Équipée de deux haut-parleurs performants et d’un caisson de basses sans fil, elle délivre jusqu’à 240 W de puissance audio maximale.

Profitez de basses profondes et percutantes grâce à un caisson au design ultra-fin de seulement 11 cm d’épaisseur, discret mais redoutablement efficace.

La technologie DTS:Virtual X recrée un son surround riche et enveloppant, pour une sensation d’immersion totale, quelle que soit la taille de la pièce.

Pilotez votre barre de son directement depuis votre téléviseur à l’aide d’une seule télécommande, avec des réglages clairs, simples et intuitifs.

Adaptez le son à chaque usage grâce à six modes personnalisés : Film, Nuit, Sport, Musique, Informations et Jeu.

Retrouvez la barre de son Hisense H210 à 89 € en ce moment sur Amazon.

Casque Bluetooth JBL Tune 720BT

Le JBL Tune 720BT offre une expérience sonore immersive grâce au son JBL Pure Bass, entièrement personnalisable via l’application JBL Headphones, pour un rendu audio parfaitement adapté à vos préférences.

Il assure jusqu’à 76 heures d’autonomie et intègre la charge rapide : seulement 5 minutes de recharge suffisent pour récupérer 3 heures d’écoute, tandis qu’une charge complète via USB-C ne prend que 2 heures.

Grâce à la connexion Bluetooth multipoint, vous passez facilement d’un appareil à un autre, d’un film sur tablette à un appel sur smartphone, sans jamais perdre le fil.

Léger, confortable et pliable, le casque mise sur des matériaux doux et des coussinets agréables à porter, tout en restant facile à transporter pour vous suivre partout.

Vous pouvez obtenir le casque JBL Tune 720BT en noir à 39,60 € avec le coupon à cocher sur Amazon.

Mini PC Firebat AM02

Il embarque un processeur Ryzen 5 6600H doté de 6 cœurs physiques et 12 threads, offrant une fréquence de base de 3,3 GHz pouvant atteindre 4,5 GHz en mode Turbo, pour un excellent équilibre entre performances et efficacité énergétique, avec un TDP nominal de 45 W. Il s’appuie sur un GPU intégré AMD Radeon 660M, parfaitement adapté aux usages multimédia, bureautiques avancés et au multitâche.

La configuration comprend 16 Go de mémoire DDR5 à 4800 MT/s (1 x 16 Go), avec un second slot libre permettant une évolution jusqu’à 64 Go de RAM, compatible avec des fréquences pouvant atteindre 5600 MT/s. Le stockage est assuré par un SSD M.2 NVMe 2280 de 512 Go en PCIe 3.0, complété par un second emplacement M.2 NVMe 2280 libre, les deux ports prenant en charge le PCIe 4.0 pour de futures mises à niveau rapides.

Côté connectivité, l’appareil propose une connexion réseau complète avec deux ports Ethernet, ainsi que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Il prend en charge jusqu’à trois écrans simultanément grâce à ses sorties HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB-C compatible DisplayPort Alt Mode, chacune pouvant assurer un affichage jusqu’en UHD 4K à 60 Hz. L’ensemble fonctionne sous Windows 11 Home.

Vous pouvez obtenir le mini PC Firebat AM02 à 265,37 € grâce au code FSFR25 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.



