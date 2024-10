On commence d'abord ce top 3 avec le projecteur LCD Wanbo T2 Max (nouvelle version).

Ce nouveau modèle, fonctionnant sous Android 9.0, propose désormais l'intégration de Netflix, des services Google complets et la possibilité d'installer des applications depuis le Play Store. Comparé à la version précédente, sa luminosité a été augmentée de 200 à 450 lumens ANSI, ce qui permet une utilisation même en journée. La prise en charge du décodage HDR10 améliore les contrastes et rend les images plus nettes avec des couleurs naturelles et éclatantes.

La résolution native 1080P assure une image haute définition, et la lentille optique haute performance améliore la transmission de la lumière pour des images sans déformation ni défocalisation.

Équipé d'un moteur optique scellé, le projecteur est protégé contre la poussière. L'algorithme de mise au point automatique permet une netteté optimale sans ajustement manuel, tandis que la correction de la distorsion trapézoïdale garantit une image parfaitement alignée.

Côté audio, la qualité sonore HiFi, couplée à une cavité magnétique interne qui produit des basses puissantes sous les 60 Hz, offre une expérience sonore immersive et précise.

Le système de contrôle intelligent de la température optimise également la performance du projecteur et prolonge sa durée de vie tout en maintenant un faible niveau sonore de seulement 35 dB, grâce à la technologie de réduction du bruit Vortex.

Le vidéoprojecteur LCD Wanbo T2 Max nouvelle version est disponible en bleu ou blanc à 135 € grâce au code NNNFRWBT2M sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



On passe maintenant au casque audio filaire Beyerdynamic DT 770 PRO-80.

Ce casque circum-aural fermé offre un environnement d'écoute parfaitement neutre, avec une isolation exceptionnelle et une réponse impulsionnelle optimale.

Il est capable de restituer l'ensemble du spectre de fréquences avec une précision incroyable, offrant même des basses profondes et percutantes avec une grande clarté.

Le bandeau robuste en acier à ressort assure un maintien solide, tandis que les coussinets en velours doux offrent un confort prolongé. Le câble unilatéral permet de mettre le casque et de le retirer facilement, sans risque d'enchevêtrement.

Retrouvez le casque audio filaire Beyerdynamic DT 770 PRO-80 à 129 € au lieu de 149 €, soit une remise de 13 % sur Cdiscount avec livraison gratuite. Le site officiel indique un prix de base de 159 € pour ce modèle.



Enfin, voici l'enceinte portable Tronsmart Element T6 Max.

Elle diffuse un son surround équilibré, offrant une qualité audio exceptionnelle sous tous les angles.

Avec ses 8 radiateurs passifs conçus sur mesure, la T6 Max produit des basses percutantes et puissantes, que vous pouvez non seulement entendre mais aussi ressentir, même à faible volume.

La technologie SoundPulse fournit une puissance maximale de 60 W, renforçant chaque basse avec plus d'intensité, de détail et de clarté.

Le panneau tactile lumineux intégré permet un contrôle facile même dans un environnement sombre et un simple toucher vous permet d'accéder à Siri ou Google Assistant.

Profitez de votre musique sans fil via Bluetooth ou connectez instantanément votre smartphone compatible NFC au haut-parleur pour une diffusion rapide et fluide.

La T6 Max offre jusqu'à 20 heures de lecture en continu avec une seule charge et est conçue pour résister aux éclaboussures et à la pluie grâce à sa certification IPX5.

L'enceinte Bluetooth Tronsmart Element T6 Max est en ce moment à 49,99 € grâce au code NNNFRTET6M sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.





