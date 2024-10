On commence avec une petite présentation du Yaber K2s, que nous avions eu l'occasion de tester l'année dernière.

Il affiche une résolution native de 1 920 x 1 080 pixels, supporte la vidéo 4K à 60 Hz et offre une luminosité réelle de 800 ANSI. Il produit des couleurs vives et éclatantes sur un écran pouvant atteindre 300 pouces.

Le vidéoprojecteur est équipé de deux haut-parleurs JBL de 10 W chacun, associés à la technologie Dolby Audio, pour une expérience sonore immersive. Vous bénéficierez ainsi de haut-parleurs clairs et puissants avec des basses profondes, le tout à un niveau sonore de 25 dB.

Le projecteur est doté d'une mise au point automatique et d'une correction de la distorsion, vous permettant d'obtenir des images ultra-nettes en seulement 5 secondes. Son support ajustable situé à la base permet d'ajuster l'angle de projection de 0 à 20°.

Avec Google TV 11.0, profitez d'un accès à plus de 8 000 applications et de contenus en streaming avec Netflix, Prime Video et YouTube. L'appareil intègre également le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et la fonction NFC, qui offre une connexion instantanée pour refléter l'écran de votre téléphone en un clic.

Le projecteur Yaber K2s est disponible à 369,99 € avec le coupon à cocher sur Amazon. À noter que son prix officiel s'élève à 708 $, soit environ 648 €.





Voici quelques autres modèles en promotion sur Amazon en ce moment :

