Commençons avec le projecteur XGIMI HORIZON Pro.

Profitez d'images en 4K UHD projetées sur un écran géant de 200 pouces ainsi que d'une luminosité exceptionnelle de 1 500 lumens ISO et ce, quel que soit le moment de la journée.

Les deux haut-parleurs Harman Kardon intégrés de 8 W offrent des effets sonores de qualité cinématographique sans nécessiter de barres de son externes.

La technologie ISA garantit une expérience visuelle fluide et sans interruption avec l'alignement automatisé de l'écran, la mise au point automatique et la détection d'obstacles.

Android TV est intégré.

Le projecteur XGIMI HORIZON Pro est proposé à 1 267,73 € sur Rue du Commerce, et son prix officiel s'élève à 1 899 €. La livraison est gratuite.



