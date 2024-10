À l'occasion de la publication des résultats d'Alphabet (maison-mère de Google) pour le troisième trimestre 2024, le patron du groupe Sundar Pichai glisse que Projet Astra et d'autres expériences IA du même acabit devraient être lancés dès 2025.

Projet Astra incarne la vision de Google (Google DeepMind) d'un agent IA universel ayant pour vocation d'être utile dans la vie de tous les jours. " Nous développons des expériences où l'IA peut voir et raisonner sur le monde qui vous entoure. Projet Astra est un aperçu de cet avenir. "

Une démo enthousiasmante de Projet Astra

Lors de l'édition 2024 de sa conférence Google I/O, Google avait proposé une démo de Projet Astra qui signifie Advanced Seeing and Talking Responsive Agent. Il s'appuie sur le modèle Gemini et d'autres modèles spécifiques à des tâches.

Avec cet agent IA, c'est la capacité de traiter des informations multimodales et de comprendre le contexte pour répondre de manière naturelle et personnalisée dans une conversation, via une intégration dans un smartphone, voire des lunettes.

L'agent IA est en mesure d'assimiler et de retenir ce qu'il voit et entend, tout en agissant de manière proactive. Les échanges se font avec un temps de réponse réduit et les informations sont mises en cache pour un rappel.

Et pour la rumeur Jarvis ?

Certaines possibilités de Projet Astra seront déployées pour divers produits de Google, dont l'application Gemini et y compris dans le cadre de l'expérience web.

D'après The Information, Google travaille sur un produit au nom de code Jarvis et une IA qui prend le contrôle du navigateur Chrome afin d'effectuer diverses tâches pour le compte d'un utilisateur. Un aperçu de Jarvis serait présenté en décembre prochain.

Une présentation de Jarvis en décembre ne paraît toutefois plus si évidente, maintenant que Sundar Pichai a évoqué l'année prochaine pour Projet Astra et des agents IA.