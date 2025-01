Google annonce que des fonctionnalités du Projet Astra seront introduites dans l'application Gemini au cours des prochains mois. Elles seront d'abord proposées sur l'application mobile Gemini avec les smartphones Pixel et Galaxy S25 de Samsung. A priori, un déploiement de plus grande ampleur devrait ultérieurement suivre via l'application Gemini sur Android.

Projet Astra a vocation à être un assistant IA universel. Parmi les premières fonctionnalités à attendre, Google cite le partage d'écran (screen sharing) et la diffusion vidéo en direct (live video streaming). Il s'agira de demander à Gemini de « raisonner sur les choses que vous voyez, que ce soit sur votre téléphone ou dans le monde qui vous entoure ».

À titre d'exemple, Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, explique qu'un utilisateur pourrait montrer à Gemini une photo pour l'aider à choisir une taille de pantalon en fonction de sa coupe. Un exemple avec une diffusion vidéo est de savoir si une pâte dans une préparation culinaire a été bien pétrie.

Gemini Live avec multimodalité

Hormis les fonctionnalités du Projet Astra et pour des conversations toujours plus naturelles avec l'IA, Gemini Live devient plus polyvalent et multimodal en permettant d'ajouter des images, des fichiers et des vidéos YouTube. Le déploiement a d'ores et déjà lieu sur les appareils Pixel 9, Samsung Galaxy S24 et S25.

Pour tous les utilisateurs de Gemini sur le Web, Android et iOS, il est désormais possible de demander à Gemini de faire plusieurs choses à la fois dans différentes applications et services. Un prompt peut ainsi avoir diverses commandes et Gemini utilisera des extensions pour les actions souhaitées.

« Besoin de trouver un restaurant avec terrasse à proximité et d'en informer un ami ? Gemini peut trouver des options sur Google Maps, puis rédiger un SMS avec les détails, prêt à être envoyé dans Google Messages », explique Google.

Du nouveau pour la recherche depuis l'écran

Avec Circle to Search sur Android, une mise à jour concerne la reconnaissance des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des URL, afin d'effectuer des actions idoines en un seul geste (appeler, envoyer un e-mail, consulter un site).

Uniquement en anglais et dans les pays où AI Overviews est disponible pour la recherche web, Circle to Search va prendre en charge ces aperçus d'IA pour les recherches en entourant des lieux, des images, des objets et autres.