Le groupe Samsung démarre fort l'année avec un premier événement Galaxy Unpacked dès ce mois de janvier qui lui permet d'officialiser sa nouvelle série de smartphones Galaxy S25.

On retrouve toujours trois modèles : Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra pour lesquels le design reste similaire à ce que le fabricant propose depuis plusieurs générations maintenant.

Le Galaxy S25 Ultra est le nouveau chef de file et son style avec son format rectangulaire aux angles adoucis, son ensemble de capteurs photo débordant directement de la coque et son stylet S Pen ne surprendront pas vraiment en préférant conserver un design qui fonctionne.

Galaxy S25 Ultra : écran AMOLED, stylet S Pen et Snapdragon 8 Elite

Le smartphone ne manquera pas d'atouts avec un affichage Dynamic AMOLED 6,9 pouces QHD+ avec rafraîchissement d'écran adaptatif 120 Hz, le tout protégé par un verre protecteur Armor 2 de Corning avec traitement anti-reflets.

L'écran pourra toujours fonctionner à l'aide d'un stylet S Pen qui perd tout de même ses fonctions Bluetooth dans cette nouvelle version.

L'affichage présente un poinçon centré pour le capteur à selfie de 12 mégapixels et un lecteur d'empreintes logé sous l'écran. Le châssis titane offre une épaisseur standard de 8,2 mm et donne un smartphone pesant un respectable 229 grammes.

Le Galaxy S25 Ultra embarque logiquement un processeur mobile Snapdragon 8 Elite qui a la particularité d'être présent cette année sur l'ensemble de la gamme Galaxy S25, les processeurs Exynos 2500 conçus en interne n'étant disponibles que plus tard dans l'année, sans doute pour les prochains smartphones pliants de la marque.

La puce premium de Qualcomm fournira toute la puissance nécessaire pour faire tourner les applications les plus exigeantes et striduler les connectivités sans fil les plus avancées (WiFi 7, Bluetooth 5.4) tout en offrant une compatibilité 5G étendue.

On y trouvera un refroidissement par chambre à vapeur pour maintenir le processeur au frais et de quoi supporter du ray tracing et des fonctions de gaming avancées pour de longues sessions de jeu.

Galaxy S25 Ultra : design similaire, de l'IA en plus

Son NPU (Neural Processing Unit) sera également utile pour les nombreuses fonctionnalités IA intégrées au sein de Galaxy AI. A bord, l'IA Gemini de Google viendra remplacer Bixby et pourra être appelée de l'appui d'un bouton pour répondre à toutes les requêtes.

Samsung introduit des fonctions spécifiques comme la Now Bar qui joue sur le même registre que la Dynamic Island des iPhone et le Now Brief cherchant à fournir des informations pertinentes pour l'utilisateur.

Côté mémoire, le Galaxy S25 offre 12 Go de RAM et des capacité de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To.

La surcouche One UI 7 posée sur Android 15 et lancée avec les smartphones Galaxy S25 continue de mettre en avant les possibilités de l'intelligence artificielle générative avec la possibiltié d'interpréter du texte aussi bien que des images et des vidéos.

On retrouvera le Circle to Search, une certaine automatisation des tâches et toujours les fonctions de traduction instantanée et d'aide à la rédaction de documents, emails ou notes ainsi qu'à la génération d'image.

Le Galaxy S25 Ultra revendique une batterie d'une capacité de 5000 mAh avec le support d'une charge rapide de 45W (chargeur vendu séparément, of course) et de la charge sans fil.

Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 200 mégapixels f/1,7 avec OIS accompagné d'un ultra grand angle de 50 mégapixels (angle de vue 120 degrés), au lieu de 12 mégapixels dans la génération précédente et de deux téléobjectifs, l'un de 50 mégapixels permettant un zoom optique x5 stabilisé et l'autre de 10 mégapixels avec zoom optique x3, également stabilisé.

La série Galaxy S25 passe à l'enregistrement HDR 10-bit (au lieu de 8-bit) et introduit une fonction d'ouverture variable virtuelle et d'effaceur des bruits de fond indésirables tout en améliorant le mode Portrait et les filtres.

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung peut déjà être pré-commandé (disponibilité officielle le 7 février 2025) à des tarifs forcément premium :

Galaxy S25 Ultra 12 / 256 Go : 1469 €

Galaxy S25 Ultra 12 / 512 Go : 1589 €

Galaxy S25 Ultra 12 / 1 To : 1829 €

Ces tarifs peuvent être allégés de plusieurs centaines d'euros grâce aux offres de reprise de Samsung contre un ancien smartphone tandis que la version 512 Go est proposée au même tarif que la version 256 Go à l'occasion du lancement.