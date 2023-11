Commençons par le mini PC NiPoGi AK1 Plus. Doté du 12ème processeur Intel Alder Lake N95 (jusqu'à 3,4 GHz) et d'une enveloppe thermique (TDP) de 15 W, le NK1 Plus offre 20% d'amélioration des performances par rapport aux processeurs Intel N5105 et N5095.

Il possède une grande capacité de stockage et une puissance de traitement élevée avec 8 Go de DDR4 et un SSD de 256 Go extensible jusqu'à 2 To.

Le mini PC est équipé de 2 ports HDMI pouvant supporter 2 écrans 4K à 60 Hz en même temps pour multiplier les tâches.

Avec le port Ethernet Gigabit à 1000 mbp/s, vous bénéficiez d'une transmission plus stable et fluide et le WiFi double-bande 2,4G + 5G vous permet de vous connecter facilement à des réseaux partout où vous allez. Le Bluetooth 4.2 rend également la connexion à vos périphériques encore plus rapide.

Le mini PC NiPoGi AK1 Plus est en ce moment au prix de 149,94 € au lieu de 249 €, soit une remise de 40% sur Amazon. La livraison est gratuite.

