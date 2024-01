Commençons par le mini PC NiPoGi AM16.

Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 PRO 5675U en 7nm cadencé jusqu'à 4,3 GHz, 10% plus puissant que Ryzen 5 5500U / 5560U / 5600U, et avec un cache de 16 Mo. Sa carte graphique est une AMD Radeon dotée de 7 cœurs et une fréquence de 1800 MHz.

Le mini PC intègre également un processeur de sécurité Pluton, idéal pour les environnements professionnels, la programmation, etc.



On trouve une RAM double canal DDR4 de 32 Go (2x 16 Go) et un SSD M.2 NVMe de 512 Go avec une vitesse de lecture de 2 324 Mo/s et une vitesse d'écriture de 1 826 Mo/s. La RAM est extensible jusqu'à 64 Go grâce aux 2 slots SO-DIMM et le stockage jusqu'à 2 To avec un SSD SATA 2,5''.

Avec 2 ports HDMI et 1 port Type-C, il supporte un triple affichage en 4K 60Hz afin de gérer plusieurs tâches à la fois.

Le AM16 dispose d'un ventilateur silencieux et puissant. Il prend en charge le WiFi 6 jusqu'à 2400 Mbps et le Bluetooth 5.2, et est également doté d'un port LAN.

Le mini PC NiPoGi AM16 avec 32 Go de RAM est au prix de 349,99 € grâce au coupon de 150 € disponible sur Amazon. Une version avec 16 Go de RAM est proposée à 319,99 € avec le coupon de 100 €.



Le prix officiel n'a été trouvé nulle part, mais on peut par exemple se baser sur le NiPoGi AM07, un modèle plus ancien qui propose un Ryzen 5 5560U, 16 Go de RAM, le WiFi 5 et le BT 4.2 pour 599 €.







