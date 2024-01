Commençons par l'iPad 64 Go 2022 (10ᵉ génération).

Il est doté d'un écran IPS Liquid Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2360 x 1640 pixels.

On trouve 64 Go pour le stockage et une mémoire vive de 4 Go.

L'ipad embarque une puce A14 Bionic avec 6 cœurs jusqu'à 2 GHz ainsi qu'un appareil photo arrière grand angle 12 MP et une caméra avant ultra grand-angle 12 MP horizontale avec cadre centré.



Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et est compatible 5G.

Vous pouvez profiter d'une autonomie jusqu'à 10 heures.



L'iPad 64 Go 2022 (10ᵉ génération) est en promotion à 449 € au lieu de 589 €, soit 24% de remise sur Amazon.







Passons à l'alimentation EVGA Supernova 650 G6 - 80Plus Gold.

Entièrement modulaire, elle est dotée d'une puissance totale de 650 W ainsi que des protections suivantes :

OVP (protection contre les surtensions),

UVP (protection contre les surtensions),

OCP (protection contre les surintensités),

Double OPP (protection contre les surtensions),

SCP (protection contre les courts-circuits),

OTP (protection contre les surchauffes).

Son système de contrôle thermique intelligent élimine le bruit du ventilateur (charge faible à moyenne) et la conception DC-DC permet une régulation de tension stricte, avec une ondulation et un bruit faibles.

L'alimentation EVGA Supernova 650 G6 - 80Plus Gold est au prix de 84,90 € au lieu de 108,00 €, soit une remise de 21% sur Rue du Commerce. Le prix affiché sur le site officiel est 129,99 €. La livraison est offerte.





Enfin, terminons notre top 3 avec le vélo électrique Jansno X50.





Équipé d'un moteur de 750 W placé dans la roue arrière et d'un Shimano 7 vitesses, il offre une vitesse de 25 km/h réglable à 45-50 km/h.

Sa batterie lithium amovible LG 48 V / 14 Ah permet une autonomie jusqu'à 80-120 km.

Ses pneus tout-terrain de 20 pouces sont antidérapants et résistants, et on trouve également une fourche avant amortissante, des suspensions avant et arrière et des freins à disque.

Côté sécurité, le vélo est doté d'un phare à haute luminosité, de clignotants gauche et droit ainsi que d'un feu stop arrière.

Le vélo électrique Jansno X50 est proposé à 789,99 € au lieu de 999 €, soit une remise de 209 € sur Cdiscount. À noter que le site officiel affiche un prix de $1099, soit environ 1 014 €.







À découvrir également sur GNT :