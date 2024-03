Commençons avec la HONOR Magic Watch 2.

Elle assure une autonomie jusqu’à 14 jours grâce à la puce Kirin A1 qui permet des performances élevées tout en réduisant la consommation d’énergie.

Le GPS intégré avec double système de positionnement offre des données plus fiables, et l'altimètre intégré peut mesurer également le dénivelé en randonnée ou en escalade.

La montre permet de passer des appels mains-libres, de contrôler la musique même sur des applications tierces et est fournie avec une mémoire interne 4 Go permettant de stocker de la musique et de la lire sur la montre sans être connecté à un smartphone.

15 modes fitness avec objectifs et fonction VoiceOver sont disponibles pour des conseils personnalisés en temps réel, ainsi que 13 programmes d’entraînement de course à pied.

La montre assure un suivi cardiaque en continu même pendant la nage grâce à son étanchéité jusqu’à 50 mètres. Elle surveille également votre niveau de stress avec la fonction HUAWEI TruRelax et mesure votre sommeil en vous fournissant une analyse personnalisée avec la fonction TruSleep 2.0.

La HONOR Magic Watch 2 est proposée à 59,08 € avec le code AAFR05 sur AliExpress, au lieu de 199 €, son prix de lancement. La livraison est gratuite.







Passons au smartphone HONOR Magic6 Pro.

Il est doté d'un grand écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120Hz avec un mode nuit circadien et un affichage aux couleurs naturelles. Le verre est protégé par un matériau, le NanoCrystal Shield breveté par HONOR, qui le rend 10 fois plus résistant aux chutes.

Le smartphone embarque une puce Snapdragon 8 de troisième génération ainsi qu'une puce HONOR E1 qui permet d'améliorer considérablement l'autonomie de la batterie.

Il dispose d'un module principal de 50 MP équipé de la technologie Falcon Capture 2.0, ainsi que d'un système de détection de mouvement AI Motion Sensing System permettant de capturer des images nettes même en présence de sujets en mouvement rapide.

De plus, le Magic6 Pro est équipé d'un objectif ultra grand angle de 50 MP et d'un zoom périscopique de 180 MP, tous deux bénéficiant d'optimisations photo grâce à l'intelligence artificielle.

Vous pouvez obtenir le HONOR Magic6 Pro à 879 € avec le code ANFR120 + le coupon vendeur de -300 € sur AliExpress au lieu de 1 299,90 €, son prix officiel. Livraison gratuite d'Espagne.

Sachez que si vous l'achetez sur le site officiel HONOR, vous aurez droit à 130 € de remise avec le code AFR6P et une tablette HONOR Pad 9 d'une valeur de 399,90 € vous sera offerte.







Enfin, terminons ce top 3 avec l'aspirateur balai sans fil Proscenic P11.

Il est doté d'un moteur de 450 W qui peut fournir une aspiration puissante jusqu'à 30 000 Pa.

Grâce à sa filtration en 4 étapes, il peut capturer 99,99% des particules de poussière éjectées pendant le nettoyage.

En mode Auto, l'aspiration est automatiquement augmentée en cas de rencontre avec un tapis et la puissance d'aspiration est ajustée en fonction du type de sol.

L'écran tactile LED vous permet de contrôler l'état de fonctionnement, le niveau de la batterie, le réglage des niveaux de puissance d'aspiration, etc.

L'aspirateur assure une autonomie jusqu'à 60 minutes en mode Eco, 30 minutes en mode Auto et 15 minutes en mode Max. Il peut également se transformer en aspirateur à main et est fourni avec plusieurs têtes de brosse.

L'aspirateur balai sans fil Proscenic P11 est en promotion à 90 € avec le code 24MGS3 + la réduction déjà appliquée sur Geekbuying au lieu de 199 €, son prix officiel. Livraison gratuite de l'UE.







