Avez-vous manqué les offres du Black Friday ou cherchez-vous encore des équipements high-tech à prix réduit ? Geekbuying lance son Cyber Monday 2025, marquant la toute fin de cette période de soldes. C'est l'ultime occasion de profiter de remises immédiates sur une large sélection de produits, allant de la mobilité urbaine (vélos, trottinettes) à la maison connectée et aux imprimantes 3D.

De plus, la livraison est gratuite depuis les entrepôts européens, vous permettant de recevoir vos achats rapidement et sans frais supplémentaires.

Pour optimiser vos économies, le site met à disposition plusieurs codes promotionnels à saisir au moment de votre commande :

-5 € dès 50 € : 25NOVS01

-15 € dès 150 € : 25NOVS02

-30 € dès 350 € : 25NOVS03

-40 € dès 500 € : 25NOVS04

-60 € dès 650 € : 25NOVS05

Vous profitez également d’une réduction automatique de 5 € dès 300 € d’achats, de 10 € à partir de 500 € ou de 15 € dès 800 € pour tout paiement par PayPal ou carte bancaire.

Voici quelques articles particulièrement intéressants et à prix réduit pour la Cyber Week :

Vélo électrique Touroll MA2

Le MA2 est équipé d’un moteur central Ananda de 250 W avec capteur de couple, offrant une assistance précise, un démarrage instantané et une montée fluide, même sur les pentes les plus raides. Cette position centrale assure un meilleur équilibre, une gestion optimisée de la batterie et un contrôle nettement supérieur à celui des moteurs intégrés dans la roue.

Pour rouler en toute confiance sur tous les terrains, le vélo s’appuie sur des freins à disque hydrauliques puissants et des pneus tout-terrain apportant stabilité et adhérence. L’autonomie peut atteindre 100 km, de quoi couvrir une semaine complète de trajets quotidiens sans recharge.

Enfin, la transmission Shimano à 7 vitesses garantit des changements de rapports fluides et efficaces, permettant de s’adapter facilement aux montées comme aux routes plus irrégulières.

Le Touroll MA2 est disponible à 699 € grâce au code NNNFRTMA2 en ce moment sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne. Une remise supplémentaire de 10 € vous est également offerte au moment du paiement.

Graveur laser Creality Falcon2 Pro 40W

Il dispose d’un châssis entièrement fermé avec un capot filtrant qui bloque les radiations tout en offrant une vue claire sur la zone de travail. Certifié laser de classe 1, il embarque trois modules de sécurité : gestion du flux d’air, détection de flammes et surveillance de la lentille.

Des voyants lumineux sur la tête laser indiquent les alertes en temps réel, tandis que l’Air Assist améliore la découpe en soufflant de l’air sur la zone. Le système peut aussi détecter l’encrassement de la lentille et couper automatiquement le faisceau en cas de risque.

La sécurité est complétée par des capteurs de fin de course, un verrouillage du capot, un bouton d’arrêt d’urgence et un détecteur de blocage. La caméra intégrée permet de visualiser précisément la zone de travail pour un positionnement facile des motifs. Le caisson fermé, compatible avec extraction ou filtration, offre une surface de gravure de 400 × 415 mm et peut accueillir un module rotatif pour les objets cylindriques.

Vous pouvez obtenir le graveur laser Creality Falcon2 Pro 40W à 934 € avec le code NNNFR020CR et livraison gratuite depuis la Pologne. Au moment du paiement, une réduction supplémentaire de 15 € est en plus appliquée.

Trottinette électrique tout-terrain KuKirin G4

Sa conception creuse, son châssis compact et aerodynamique et sa construction mêlant acier et aluminium haute résistance lui assurent robustesse, stabilité et puissance, même à haute vitesse. Chaque élément est renforcé : essieux moulés sous pression, pièces pliantes forgées et fixations en inox pour une fiabilité durable.

Équipée d’une batterie lithium de 20 Ah (1200 Wh), elle peut atteindre jusqu’à 75 km d’autonomie. Son moteur moyeu de 2000 W propulse la trottinette à une vitesse maximale de 70 km/h, tandis que son système de double refroidissement garantit des performances constantes.

Ses pneus 11 pouces extra-larges offrent une excellente adhérence sur sable, neige ou chemins forestiers. L’écran tactile intelligent permet de gérer facilement le mode de conduite, l’éclairage ou les données de trajet. Le système lumineux à six LED assure une excellente visibilité de nuit avec phares, clignotants et feu stop intégrés.

Pour maîtriser parfaitement la puissance, la G4 adopte des freins à double disque avant et arrière avec disques ventilés de 140 mm, offrant un freinage puissant et fiable même à grande vitesse.

La trottinette électrique KuKirin G4 est en ce moment à 729 € grâce au code 25NOVS05 sur Geekbuying avec la livraison gratuite depuis l'UE. Une réduction additionnelle de 10 € est en plus appliquée automatiquement au moment de payer.

On peut également trouver ces autres remises intéressantes pour la Cyber Week Geekbuying :

Aspirateur sans fil JIGOO V700 à 169 € avec le code NNNFRJV7 (collecteur 2,5 L, vidage automatique de la poussière, puissance d'aspiration 33 KPa, brosse anti-enchevêtrement, double éclairage LED, autonomie 55 minutes)

Trottinette électrique Halo Knight T107 Pro (version 2025) à 1 384 € avec le code NNNFRT107PN + 15 € de remise en payant (2x 3000W, 60V 38,4Ah, pneus 11", vitesse max 95 km/h, autonomie 80 km, double frein hydraulique, suspension hydraulique avant et arrière à ressort)

Rendez-vous sur la page du Cyber Monday Geekbuying pour découvrir toutes les dernières offres.

