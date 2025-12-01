Casque gaming sans fil SteelSeries Arctis Nova 5

Grâce à sa fonction Quick-Switch, il permet de passer instantanément du sans-fil 2,4 GHz, idéal pour le jeu, à l’audio Bluetooth plus classique. Il assure une compatibilité sans fil complète avec les PC, les consoles Xbox et PlayStation, pour une expérience fluide quel que soit votre setup.

Pensé pour accompagner vos déplacements, il vous suit partout avec la fonction Game on the Go. Vous profitez ainsi d’une véritable qualité gaming sur votre Nintendo Switch, votre Switch Lite ou encore votre smartphone Android, sans compromis sur le confort ni les performances.

Le microphone ClearCast 2.0 entièrement rétractable offre une captation plus nette et plus précise. Et lorsqu’il n’est pas utilisé, il disparaît entièrement dans l’oreillette.

Grâce à une autonomie dépassant les 36 heures, vous pouvez jouer toute la journée sans vous soucier de la recharge. Les coussins d’oreille AirWeave, conçus pour évacuer l’humidité, gardent vos oreilles au frais et au sec, même durant les longues sessions de jeu.

Le casque SteelSeries Arctis Nova 5 est proposé en ce moment à 89,99 € en noir au lieu de 139,99 €, soit une remise de 36% sur la Fnac.

TV TCL QLED 65P8K 4K 2025 - 65"

Ses couleurs intenses et naturelles, rendues possibles par la technologie Quantum Dot et la dalle 10 bits, s’associent à une résolution 4K UHD pour révéler chaque détail avec éclat. Avec une fréquence native de 144 Hz et un indice de fluidité de 3700 PPI, l’image gagne en netteté et en dynamisme, idéale aussi bien pour les films d’action que pour le gaming.

Au cœur de l’appareil, le processeur AiPQ Pro analyse et optimise chaque scène en temps réel. Grâce à l’upscaling Deep Learning AI SR, les contenus de moindre qualité sont réinterprétés pour se rapprocher du rendu 4K, garantissant une netteté et un réalisme constants, quelle que soit la source. La compatibilité avec les formats HDR les plus avancés, dont Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG, assure des contrastes profonds, une gestion lumineuse précise et une image équilibrée même dans les scènes les plus exigeantes.

L’expérience est renforcée par un système audio conçu par Onkyo. Les 35 W de puissance en 2.1 canaux, combinés à la prise en charge du Dolby Atmos et du DTS Virtual:X, enveloppent le spectateur d’un son ample et immersif qui met en valeur chaque ambiance, chaque dialogue et chaque effet sonore.

Avec Google TV, l’accès aux applications et aux contenus se fait naturellement, dans une interface fluide et intuitive. Le microphone intégré permet de contrôler le téléviseur et les appareils domestiques compatibles grâce à Google Assistant.

Pensé aussi pour les joueurs, la TV se distingue par ses quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144 Hz, ainsi que par la prise en charge de l’ALLM, du VRR et du FreeSync. Ces technologies garantissent une latence minimale et une fluidité optimale, même dans les jeux les plus rapides. Les pieds latéraux ajustables assurent enfin une installation flexible et une parfaite stabilité.

Vous pouvez obtenir la TV TCL QLED 65P8K à 479 € avec le code 4DAYS4825 en ce moment chez Ubaldi.

Écouteurs Bluetooth Redmi Buds 6 Pro

Les Redmi Buds 6 Pro offrent une qualité sonore de très haut niveau grâce à leur certification Hi-Res Audio Wireless et à la prise en charge du codec LDAC. Cette technologie permet une transmission audio en très haute définition, presque sans perte, pour restituer vos musiques avec une fidélité remarquable et une richesse sonore rarement atteinte sur des écouteurs sans fil.

Leur architecture à triple driver coaxial élève encore davantage l’expérience. En plus d’un double transducteur déjà performant, l’intégration d’un driver piézoélectrique dédié aux hautes fréquences ajoute une finesse impressionnante dans les aigus. Ce travail conjoint, optimisé par un codec audio professionnel, permet de révéler une quantité supérieure de détails tout en apportant plus de profondeur et de précision à l’ensemble du spectre sonore.

La réduction active du bruit peut atteindre jusqu’à 55 dB et s’ajuste selon plusieurs niveaux pour s’adapter à toutes les situations. Les écouteurs analysent en continu leur environnement ainsi que la manière dont ils sont portés, afin d’offrir une réduction du bruit ultra large couvrant jusqu’à 4 kHz, pour une immersion constante et efficace.

Les écouteurs proposent également un son dimensionnel avec suivi de la tête : le son se repositionne naturellement en fonction de vos mouvements pour créer une expérience surround dynamique et enveloppante.

Les Redmi Buds 6 Pro en noir sont en promotion à 51,99 € jusqu'à ce soir minuit sur Amazon pour le Black Friday (prix officiel 79,99 €).



