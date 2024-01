Commençons par l'enceinte résidentielle Marshall Acton III.

Compacte et avec un design rappelant les célèbres amplis Marshall, l'Acton III intègre deux tweeters et un woofer et offre une puissance totale de 60 W avec un niveau maximal de 95 dB, pour un son stéréo immersif.

Ses deux transducteurs permettent de produire un son équilibré avec des basses profondes et des aigus nets, et ce quel que soit le volume grâce à la technologie Dynamic Loudness.

L'enceinte est également capable d'ajuster le son avec la fonctionnalité Placement Compensation qui prend en compte toute surface réfléchissante environnante pouvant l'affecter.

Elle prend en charge le Bluetooth 5.2 et permet des mises à jour OTA.

L'enceinte résidentielle Marshall Acton III est à 279,80 € sur Boulanger, tandis que le site officiel annonce un prix de 299 €.

De plus, un casque Marshall Major IV vous est offert en ce moment pour l'achat de cette enceinte (valeur 149 €).

Carte mère ATX Asus TUF Gaming Z790-PLUS D4 à 231,90 € (trouvée ailleurs entre 250 et 290 €) (socket 1700, Intel Z790 Express, 4x DDR4, M.2 PCIe 4.0, USB 3.2, PCI-Express 5.0 16x, LAN 2.5 GbE)

Chargeur de piles EBL 8 slots à 20,51 € soit -24% (avec 4 piles rechargeables AA 2800 mAh et 4 AAA 1100 mAh)





Barre de son Continental Edison CEBDS6022B3 à 44,99 € soit -25% (60W RMS - 150W max, audio 2.0, modes musique et film, écran LED, Bluetooth 5.0)





Nokia Streaming Box 8000 à 59,90 € (prix de vente conseillé sur le site officiel 99 €)





Montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro BT + bracelet au choix offert à 249 € soit -29% (45 mm Super AMOLED, étanche 50 m, appels, GPS, suivi santé, BT 5.2...)

