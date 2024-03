Commençons par le casque Bluetooth Bang & Olufsen Beoplay H95.

Confortable, pliable et léger, il est conçu à partir de matériaux haut de gamme comme le cuir d’agneau et la mousse à mémoire de forme.

Il propose la réduction active et dynamique du bruit et est doté de 2 haut-parleurs en titane de 40 mm qui délivrent un son précis et riche.

Le casque offre jusqu’à 38 heures d’autonomie de lecture avec une seule charge et avec les fonctions Bluetooth et ANC activées.

Les préréglages sont entièrement personnalisables avec l’application Bang & Olufsen.

Un étui de transport en aluminium est inclus.

Le casque Bluetooth Bang & Olufsen Beoplay H95 est en promotion à 699,99 € au lieu de 999 €, soit 30% de remise sur Amazon.







Passons à l'aspirateur balai sans fil TASVAC S8.



Polyvalent et léger, il est équipé d'un moteur 260 W et développe une puissance d'aspiration maximale de 23 kPa qui permet de ramasser la poussière des sols durs et des tapis à poils ras jusqu'à 0,1 micron.

Il est fourni avec une tête motorisée rotative à 150° avec 4 lumières LED et un système de filtration en 5 étapes.

Vous pouvez connecter la brosse 2 en 1 ou le long suceur plat au tube métallique extensible.

L'appareil vous permet de nettoyer jusqu'à 50 minutes avec le mode le plus bas (7 kPa).

L'aspirateur balai sans fil TASVAC S8 est proposé à 127,57 € au lieu de 182,25 €, soit 30% de remise sur Geekbuying. Livraison gratuite de l'UE.







Enfin, enchaînons avec le vélo électrique WISPEED C-300.

Il est doté d'un moteur arrière de 250 W développant un couple de 30Nm, d'un dérailleur Shimano 7 vitesses et de freins à disque mécaniques.

Coté autonomie, il vous permettra de rouler jusqu'à 80 km en une seule charge grâce à sa batterie amovible Lithium-ion 36 V / 12 800 mAh.

Les suspensions avant et les roues de 28 pouces offrent un grand confort de conduite sur tout type de route.

La selle, le guidon et la fourche sont réglables, et on trouve également un garde-boue avant et arrière ainsi qu'un porte-bagages.

Le vélo électrique WISPEED C-300 est au prix de 639,99 € au lieu de 799,99 €, soit 20% de remise sur Darty. Le prix officiel est 990,90 €. La livraison est offerte.







