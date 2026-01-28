Pour les derniers jours des soldes, Cdiscount lance, comme à chaque fois, ses ventes à perte afin d’écouler ses stocks, avec des remises exceptionnelles pouvant atteindre -60 %.
Pour rappel, les ventes à perte sont autorisées uniquement durant les périodes de soldes officielles (et quelques autres cas bien précis), conformément à la réglementation en vigueur en France.
Cdiscount : TOP 15 de la 3ème démarque des soldes d'hiver
- Clavier gaming mécanique compact sans fil Aula F75 - Noir à 49,30 € soit -15% + 10% à cagnotter pour les membres (Bluetooth + 2,4 GHz + USB, switches interchangeables, rétroéclairage RVB, 4000 mAh, bouton rotatif, N-Key Rollover, couche d’amplification sonore PET, stabilisateurs pré-lubrifiés...)
- EA SPORTS FC 26 - PS5 à 69,99 € avec le code JV10D79
- Aspirateur balai laveur sans fil Redkey W12 SE à 124,99 € soit -10% (12000Pa, autonomie 45 min, désinfection électrolytique, anti-enchevêtrement, auto-nettoyage en un clic, indications vocales, régulation de la quantité d'eau...)
- Machine espresso avec broyeur Airmsen à 199,99 € soit -7% + 10% à cagnotter pour les membres (mousseur à lait semi-automatique, mode café glacé, 20 bars, auto dosage et broyage, 10 niveaux de mouture, écran tactile...)
- Manette PS5 sans fil DualSense Edge à 209,98 € avec le code JV10D79
- Volant de course et pédales Logitech G G29 à 219,99 € avec le code JV10D79 (retour de force à deux moteurs, volant cuir, pédales réglables, rotation 900°, compatible PS5, PS4 et PC)
- Lave-linge hublot Continental Edison CELL7140IB - Noir mat à 229,99 € soit -23% (7kg, jusqu'à 1400 trs/min, moteur induction, 15 programmes, départ différé 24h, lavage à froid...)
- POCO F7 5G - 12 + 256 Go Gris à 289,99 € soit -12% (6,83" AMOLED 1,5K 120Hz, 6500 mAh, HyperCharge 90W, capteur Sony 50MP avec OIS, IP68, Snapdragon 8s Gen 4...)
- Samsung Galaxy A56 5G - 256 Go Gris à 309,96 € soit -38% (6,7" Super AMOLED FHD+ 120Hz, jusqu'à 1200 nits avec Vision Booster, Gorilla Glass Victus+, 50MP + 12MP + 5MP, 5000mAh, IP67, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3...)
- Trottinette électrique Ausom L1 à 379 € soit -22% + 20% à cagnotter pour les membres (800W-1100W, pneus 10", suspension à bras oscillant, autonomie 70 km, vitesse max 45 km/h)
- Multicuiseur connecté Moulinex Cookeo Touch Pro CE943410 à 379,19 € soit -21% (6L, balance intégrée, 13 programmes de cuisson automatiques, maintien au chaud automatique et réchauffage, écran tactile inclinable, application Moulinex, accompagnement pas à pas avec photos et vidéos sur l'écran...)
- TV QLED Samsung 50Q7F 4K 2025 - 50" à 431,99 € (-28%)
- Mini PC NiPoGi Hyper H1 à 436 € soit -5% (Ryzen 7 6800H 8 cœurs max 4,7 GHz, graphiques Radeon 680M, RAM 32 Go LPDDR5 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go, Windows 11, Wi-Fi 6,·Bluetooth 5.2, triple affichage 4K, 1x RJ45)
- PC portable gaming HP Victus 15-fb3012nf à 799,99 € soit -11% (15,6" FHD IPS 144Hz, Ryzen AI 5 340 6 cœurs, RTX 5060 8 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4)
- Pack PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 + Souris + Sac + Tapis à 1 299,99 € soit -33% (15,3" WUXGA IPS 165Hz, Core i7-13650HX 14 cœurs, RTX 5070, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
➡️ Retrouvez toutes les dernières offres sur la page des soldes Cdiscount.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec pour ce mercredi la montre connectée Garmin Forerunner 165, le casque fermé passif Focal Azurys ainsi que le PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW !