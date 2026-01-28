Garmin Forerunner 165

Elle se dote d’un écran AMOLED lumineux, logé dans un boîtier de 43 mm, accompagné d’un bracelet Quick Release de 20 mm, facilement interchangeable pour adapter votre style en quelques secondes.

La Garmin Forerunner 165 propose plus de 25 profils sportifs, incluant la course à pied, le cyclisme, le HIIT, la natation en piscine ou en eau libre, ainsi que de nombreuses autres disciplines. Grâce à la fonction Training Effect, vous évaluez précisément l’impact de chaque entraînement sur votre condition physique. La montre intègre également des séances personnalisées, conçues selon votre niveau, vos performances et vos temps de récupération.

Côté bien-être, le suivi est complet : fréquence cardiaque 24h/24, analyse détaillée du sommeil avec score et rapport matinal, détection des siestes et surveillance continue du niveau de stress.

La Garmin Forerunner 165 se montre aussi très connectée avec Garmin Pay pour le paiement sans contact, la gestion des appels et notifications, la détection d’incidents avec assistance, ainsi que la fonction LiveTrack permettant à vos proches de suivre vos déplacements en temps réel via un lien sécurisé.

Son autonomie peut atteindre jusqu’à 11 jours en mode montre connectée et 19 heures en mode GPS.

Actuellement, la Garmin Forerunner 165 est proposée en coloris noir à 162,44 € sur AliExpress grâce au code FSFR16, avec livraison gratuite depuis la France (contre un prix officiel de 279,99 €).

Casque fermé passif Focal Azurys

Le Focal Azurys est un casque hi-fi fermé conçu et fabriqué en France, pensé pour offrir une écoute de haute qualité aussi bien à la maison qu’en déplacement. Il est équipé de haut-parleurs à dôme « M » de 40 mm en aluminium et magnésium, une technologie développée par Focal qui permet de restituer un son très précis, clair et riche, avec des basses bien maîtrisées et des aigus détaillés.

Côté confort, le casque mise sur des matériaux premium : arceau en cuir véritable et textile tressé respirant, coussinets à mémoire de forme pour une bonne isolation sonore, et structure en magnésium qui assure légèreté et excellent maintien. Résultat : il se porte facilement pendant de longues sessions d’écoute sans fatigue.

Le casque bénéficie également d’une conception acoustique optimisée et de technologies brevetées visant à limiter la distorsion et à préserver la fidélité sonore.

Le Focal Azurys est livré avec un câble jack 3,5 mm équipé d’une télécommande et d’un micro, ce qui le rend compatible avec de nombreuses sources audio.

Vous pouvez obtenir le Focal Azurys à 279 € avec le code CLUB50 jusqu'à ce soir minuit sur Rakuten (prix de vente conseillé 549 €).

PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW

Il est équipé d’un écran 16 pouces WUXGA (1920 x 1200) à dalle IPS, offrant une image nette, des couleurs fidèles et un excellent confort visuel. Son taux de rafraîchissement de 180 Hz assure une grande fluidité, idéale pour le jeu et les usages intensifs.

Il embarque un processeur Ryzen 7 260 (8 cœurs, 16 threads), capable d’atteindre 5,1 GHz en mode Turbo, accompagné d’une carte graphique RTX 5060, garantissant de solides performances aussi bien en gaming qu’en création de contenu.

La configuration comprend 16 Go de mémoire DDR5, extensible jusqu’à 32 Go, ainsi qu’un SSD de 512 Go pour des démarrages rapides et un stockage réactif. Le tout fonctionne sous Windows 11 Home.

Côté connectivité, il propose le Wi-Fi 6E pour une connexion sans fil rapide et stable, ainsi que le Bluetooth 5.3 pour vos périphériques compatibles.

Le PC portable Acer Nitro V 16 AI est en promotion à 999,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 28 % chez Darty.



