Commençons avec l'écran PC Asus TUF Gaming VG259QR.

Cet écran IPS Full HD de 24,5 pouces offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT).



Avec G-SYNC, profitez d'un jeu fluide et sans déchirure en activant la fréquence VRR (taux de rafraîchissement variable) par défaut.



Son support permet un réglage de la hauteur, de l'inclinaison et de la rotation.

L'écran PC Asus TUF Gaming VG259QR est proposé en ce moment à 188 € sur Amazon, soit une remise de 7% par rapport à son ancien prix, et de 30% par rapport à son prix conseillé.







Continuons avec le MacBook Air 13'' 256 Go M2.

Il est doté d'un écran Liquid Retina 13,6 pouces avec True Tone et intègre un CPU de 8 cœurs, un GPU de 8 cœurs et une puce Neural Engine de 16 cœurs.

On trouve 8 Go de mémoire unifiée, un SSD de 256 Go ainsi qu'un port de charge MagSafe 3 et deux ports Thunderbolt / USB 4.

La puce M2 vous permet d'exécuter plusieurs apps, de retoucher des milliers de photos ou de monter des vidéos 4K jusqu’à 12 fois plus rapidement que sur les MacBook Air à processeur Intel.

Le Macbook peut également prendre en charge un écran externe.

Le MacBook Air 13'' 256 Go avec puce M2 est en promotion à 699 € au lieu de 999 €, soit une remise de 30% sur la Fnac. Son prix officiel est 1 199 €.







Enfin, enchaînons avec la montre connectée HONOR Band 7 - Noir.

Elle est dotée d'un grand écran AMOLED de 1,47 pouce et est étanche jusqu'à 50 mètres.

96 modes sportifs sont proposés et votre nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, le rythme, la fréquence cardiaque en temps réel et d'autres données sont enregistrées. La montre vous envoie également des alertes dès qu'elle détecte des niveaux d'oxygène dans le sang trop faibles ou que la fréquence cardiaque au repos est trop élevée ou trop basse.

Elle offre une autonomie de 14 jours en utilisation quotidienne normale et jusqu'à 10 jours en utilisation intensive, et propose une fonction de charge rapide magnétique.

La montre connectée HONOR Band 7 - Noir est au prix de 41,90 € au lieu de 49,90 €, soit 16% de remise sur Amazon.







À découvrir également sur GNT :