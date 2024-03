Commençons avec le smartphone realme GT3 - 1 To.

Il est doté d'un écran de 6,74 pouces AMOLED Ultra 1,5K 144 Hz.

On trouve un espace de stockage massif de 1 To ainsi qu'un triple appareil photo avec 50MP en capteur principal et prise en charge d'OlS et d'ElS.

Il s'agit du premier smartphone au monde à proposer la charge ultra rapide 240 W : profitez de deux heures d'autonomie pour à peine 30 secondes de charge, et d'une charge complète en seulement 9 minutes et 30 secondes.

Le chipset Snapdragon 8+ 5G avec 16 Go de RAM offre des performances élevées associées à une faible consommation d'énergie et permet d'exécuter jusqu'à 45 applications en arrière-plan.



Le smartphone intègre également 2 haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos ainsi qu'un système d'antenne conçu spécialement pour les jeux et offrant jusqu'à 18% de réduction de latence.

Le Realme GT3 à 1 To est au prix de 410 € avec le code AAFR40 sur AliExpress, en blanc ou en violet. Livraison gratuite de France.







