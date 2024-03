Commençons avec le ACEMAGIC AM06PRO.

Il embarque un processeur Ryzen 7 5700U allant de 1,8 GHz jusqu'à 4,3 GHz, avec 8 cœurs, 16 threads et 8 Mo L3 de cache.

On trouve 32 Go de mémoire DDR4 double canal (2 x 8 Go jusqu'à 3200 MHz) et un SSD de 512 Go. Vous pouvez ajouter un disque dur 2,5" supplémentaire pour étendre l'espace de stockage à 2 To.

Le mini PC est doté d'un GPU Radeon Vega8 1800 MHz et grâce à ses deux ports HDMI et Type-C, vous pouvez également connecter jusqu'à 3 moniteurs avec un affichage en 4K 60Hz.

Il dispose d'un puissant ventilateur de refroidissement, du WiFi 6 intégré, du Bluetooth 5.2 et de deux ports RJ45 1000 Mbps.

Le ACEMAGIC AM06PRO est en promotion à 389,99 € sur Amazon, et son prix officiel est 469 €.





