Commençons avec la Huawei Watch GT 3 Pro + FreeBuds SE 2 offerts.

Elle est dotée d'un corps en titane sans soudure, d'un cadran en saphir et d'un écran AMOLED Always On Display.

Elle propose plus de 100 modes d'entraînement et surveille votre fréquence cardiaque avec des alertes en temps réel, votre SpO2, votre sommeil et votre stress.

La montre assure jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation normale et jusqu'à 8 jours en utilisation intensive.

Elle est étanche jusqu'à 30 mètres et peut afficher les données de plongée en temps réel comme la vitesse, la profondeur et la durée.

Les appels Bluetooth sont pris en charge.

La Huawei Watch GT 3 Pro + FreeBuds SE 2 offerts est à 249,99 € au lieu de 369,99 €, soit une remise de 120 €. Vous bénéficiez également de 10% de réduction en plus avec le code A10NEW. La livraison est gratuite.







