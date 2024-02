Commençons avec le PC portable gaming Asus ROG Zephyrus M16.

Il est doté d'un écran IPS 16 pouces 240 Hz d'une résolution de 2560 x 1600 pixels avec Dolby Vision HDR et compatible G-Sync.

Il embarque un processeur Intel Core i7-13620H avec 10 cœurs et 16 threads et une fréquence turbo de 3,6 Ghz ainsi qu'une carte graphique RTX 4070.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To.

Il prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

3 mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate sont inclus.

Le PC portable gaming Asus ROG Zephyrus M16 est proposé à 1 599,99 € au lieu de 2 164 €, soit une remise de 26% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.

Passons à la montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm Bluetooth - Noir.

Elle est dotée d'un écran Super AMOLED de 1,36 pouce avec verre saphir et offre une autonomie d'environ 4 jours.

La montre propose des entraînements avancés et enregistre vos performances et votre progression.

Le suivi santé vous permet entre autres de mesurer votre fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang ou votre masse musculaire / masse grasse / humidité corporelle.

Certifiée IP68, elle est étanche jusqu'à 50 mètres et le GPS est intégré.



La montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm Bluetooth - Noir est au prix de 276,78 € sur Amazon. Le prix annoncé sur le site officiel est 349 €.

Enfin, terminons ce top 3 avec les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Ils offrent un audio à 360° d’une grande fidélité et vous permettent de choisir le niveau de réduction du bruit (jusqu'à 99%).

Lorsqu'ils détectent une voix, les écouteurs passent de la réduction active du bruit au son ambiant : ils abaissent le volume de votre musique et orientent le microphone vers la personne qui vous parle.

Si vous recevez un appel pendant que vous utilisez votre tablette, les écouteurs transfèrent l’audio sur votre téléphone et se reconnectent à la tablette lorsque vous raccrochez grâce à la fonction Auto Switch.

Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds2 Pro sont proposés dans un pack spécial Fnac avec un chargeur rapide sans fil 15 W à -22% pour 179,99 €, le prix officiel des écouteurs seuls.







