Commençons avec le PC portable gaming MSI Katana 15 B12VGK-240XFR.

Il est doté d'un écran IPS FHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Son processeur est un Intel Core i7-12650H de 12ème génération, et il embarque également une carte graphique RTX 4070 8 Go GDDR6 propulsée par NVIDIA DLSS 3, l'architecture Ada Lovelace et les technologies Max-Q.



On trouve 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go.

Le PC portable gaming MSI Katana 15 B12VGK-240XFR est proposé à 1 249,99 € au lieu de 1 599,99 €, soit une remise de 21% sur Cdiscount. La livraison est offerte.





