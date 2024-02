Commençons ce top 3 avec le PC portable Acer Swift Go 16 SFG16-71-55H7.

Ultraléger et compact, il est doté d'un écran Full HD IPS de 16 pouces à bords fins avec les technologies BlueLightShield pour atténuer la lumière bleue et Color Intelligence pour améliorer le contraste.

Son processeur est un Intel Core i5-1335U de 13ème génération (jusqu'à 45 W et 14 cœurs) et on trouve également une carte graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD de 512 Go.

Il assure jusqu'à 10 heures d'autonomie (15 heures en lecture vidéo).

L'Acer Swift Go 16 SFG16-71-55H7 est en promotion à 749,99 € au lieu de 999 €, soit une remise de 25% sur Amazon.







Passons maintenant au Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256 Go.

Pliable et ultra compact, il est doté d'un écran principal FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz.

Le smartphone embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 2 octa-core offrant plus de fluidité, une IA plus rapide et une meilleure gestion énergétique.

Il est équipé d'une double caméra arrière 12 MP + 12 MP avec zoom digital jusqu'à 10x.

On trouve 8 Go de RAM et 512 Go pour le stockage.

Profitez d'une autonomie prolongée avec jusqu'à 57 heures d'audio et jusqu'à 20 heures de vidéo.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256 Go est en ce moment à 852,12 € sur Amazon. Son prix officiel est 1 099 €. On peut aussi le trouver sur Rakuten à 789 €.





Enfin, terminons avec l'enceinte connectée portable Sonos Move.



Elle vous fait profiter d'un champ sonore large avec des basses profondes et des aigus cristallins, et utilise également le calibrage Trueplay automatique pour adapter le son à votre environnement.

Certifiée IP56, elle résiste aux chocs et aux intempéries.

À volume modéré, l'appareil peut assurer jusqu'à 11 heures d'autonomie.

Vous pouvez contrôler facilement l'enceinte avec l'application Sonos ou votre assistant vocal.

Un socle de charge sans fil est inclus.

L'enceinte connectée portable Sonos Move est en promotion à 299 € au lieu de 449 €, soit une remise de 33% sur Amazon.







