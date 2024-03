Commençons par l'aspirateur robot Dreame L10s Pro Ultra Heat.

Il génère une forte aspiration de 7 000 Pa et est doté de la technologie MopExtend pour un nettoyage intensif des coins avec extension et rétractation de la serpillière.

L'aspirateur nettoie aussi automatiquement les serpillières avec de l'eau et les sèche à l'air.

Sa technologie de détection de la saleté analyse l'état des serpillières et des sols et fournit au besoin un double nettoyage.

Grâce à la reconnaissance intelligente et à l'éclairage 3D, le robot peut identifier et éviter plus de 55 types d'objets.

L'aspirateur robot Dreame L10s Pro Ultra Heat est à 819 € avec le code PRINTEMPS30 au lieu de 999 € sur la boutique officielle Rakuten. La livraison est gratuite.







Signalons ces autres articles en promotion :

Samsung Galaxy Tab A9+ 64 Go à 179,99 € (prix officiel 259,90 €) (11" 1920 x 1200 90Hz, WiFi, haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, 8MP, partage instantané...)











Et n'oubliez pas non plus notre top 3 des promos d'aujourd'hui (Google Pixel 7, aspirateur balai sans fil Tineco Floor One S5 Combo et mini PC Beelink SER5 MAX avec Ryzen 7), notre sélection de ventes flash Amazon du printemps ou encore nos bons plans téléviseurs !