Commençons avec le PC portable Dell Inspiron 14 Plus 7430.

Il est doté d'un écran 14 pouces 16:10 2,5K 90 Hz anti-éblouissement et embarque un processeur Intel Core i7-13620H de 13ème génération avec cache 24 Mo et 4,9 GHz en fréquence turbo.

On trouve également une carte graphique RTX 3050 avec 6 Go GDDR6, ainsi qu'un SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To et 16 Go de RAM LPDDR5.

Le PC intègre l'audio spatial Dolby Atmos, une webcam FHD ainsi que deux microphones avec réduction de bruit par IA.

L'expressCharge vous permet de charger votre PC jusqu'à 80% en 1 heure.

Le PC portable Dell Inspiron 14 Plus 7430 est en promotion à 799 € au lieu de 1 099 €, soit une remise de 27% sur Amazon. Le prix annoncé sur le site officiel est de 1 149,36 €.





