Commençons avec le pack gaming Razer PC portable Blade 17 RZ09-0423EFD3-R3F1 + clavier sans fil DeathStalker v2 Pro + souris sans fil Basilisk v3 Pro + casque sans fil Razer Kraken V3 Pro.

Le PC est doté d'un écran QLED QHD de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240Hz.

Il embarque une carte graphique RTX 3060 avec 6 Go de GDDR6 et un processeur Intel Core i7-12800H avec 14 cœurs et 20 threads et une fréquence de 3,70 GHz pouvant aller jusqu'à 4,80 GHz.

On trouve également un SSD de 1 To, 16 Go de RAM DDR5 et un rétroéclairage RGB par touche.

Le pack gaming Razer PC portable Blade 17 RZ09-0423EFD3-R3F1 + clavier sans fil DeathStalker v2 Pro + souris sans fil Basilisk v3 Pro + casque sans fil Razer Kraken V3 Pro est proposé à 1 649,99 € au lieu de 2 153,42 €, soit un remise de 23% sur Rue du Commerce.

