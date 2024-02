Commençons par le pack HONOR Magic6 Pro 512Go 5G + Watch GS3 + Pad 9 offerte au panier.

Le smartphone est doté d'un écran OLED FHD+ de 6,8 pouces, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3 octa-core et d'une puce de sécurité HONOR S1.

Il offre 12 Go de RAM et 512 Go pour le stockage.

On trouve un triple appareil photo arrière avec un appareil photo principal 50MP avec stabilisateur, un appareil photo ultra large 50MP et un téléobjectif périscope 180 MP avec stabilisateur, zoom optique 2,5x et zoom numérique 100x.

Certifié IP68, il résiste à la poussière et à l'eau et se recharge rapidement grâce à la SuperCharge 100W.

Une tablette HONOR Pad 9 vous est offerte en plus au panier.

Le pack HONOR Magic6 Pro 512Go 5G + Watch GS3 + Pad 9 offerte au panier est proposé sur Boulanger à 1 149 € au lieu de 1 299 €, prix officiel du smartphone seul.







Passons au téléviseur LG OLED evo 4K 65" OLED65C31LA 2023.

Cette Smart TV est équipée d'un grand écran plat de 65 pouces d'une résolution 4K UHD et d'une dalle OLED 120 Hz et prend en charge le HDR 10+.

Son processeur est un Alpha 9 Gen 6 AI 4K quad-core.

Les commandes vocales intégrées sont compatibles avec Alexa et Google Assistant.



On trouve également le système d’exploitation TV WebOs ainsi que 4 entrées HDMI.

Le téléviseur LG OLED evo 4K 65" OLED65C31LA 2023 est en promotion à 1 499 € au lieu de 1 699 €, soit une remise de 12% sur Rue du Commerce (normalement vendu dans les 2 000 €). Livraison à partir de 34,99 €.





Enfin, terminons notre top 3 avec l'écran gaming KTC H27S17.

Cet écran incurvé 1500R sans scintillement offre une résolution QHD 2K, un taux de rafraîchissement de 170Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms. Le panneau 8 bits avec une gamme de couleurs sRGB de 120% peut afficher 16,7 millions de couleurs. Il est conçu avec un mode de faible lumière bleue.

Compatible avec FreeSync et G-Sync, l'écran propose également des fonctions FPS, RTS et RAC.

Il est doté d'un support ergonomique qui vous permet de l'ajuster et peut aussi être fixé au mur (conforme à la norme VESA).

L'écran gaming KTC H27S17 est à 199,99 € au lieu de 229,99 €, soit une remise de 13% sur Amazon.







À découvrir également sur GNT :