La deuxième démarque des soldes d'hiver est officiellement lancée sur Cdiscount, avec des réductions allant jusqu'à -55% sur une large sélection de produits high-tech, informatique et électroménager.
C'est le moment idéal pour craquer : les prix de la première semaine chutent encore et de nouvelles offres font leur apparition. Que vous cherchiez un ordinateur gaming plus puissant, un nouveau smartphone ou de l'équipement pour votre cuisine, cette deuxième phase est celle des opportunités à ne pas manquer.
Les meilleures offres de la 2ème démarque
- Friteuse sans huile Fagor FG2X4L (8L) à 64,99 € soit -18% (capacité 8L, double cuve 4L,8 programmes de cuisson, 2200W)
- Écran PC gaming Philips Evnia 25M2N3200W/00 à 94,99 € soit -5% (24,5" FHD, dalle Fast VA, 240Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium)
- PC portable ASUS VivoBook 14 à 699,99 € soit -5% (14'' IPS WUXGA 1920 x 1200, Core i7 1355U, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 1 To, Windows 11, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1)
- PC portable gaming Erazer Scout E30i à 859,99 € soit -4% (17,3" IPS FHD 144Hz, Core i7-12650H, RTX 4050, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
Les meilleures ventes du moment
Certains produits ont particulièrement la cote pour ces soldes :
- Friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU (7,6L) : la double zone de cuisson pour 99,99 €.
- AirPods 4 : le modèle sans ANC à seulement 119 € et le modèle avec ANC à 179 € (prix officiel 199 €).
- Tapis de course pliable Raoo Min 3.0HP : à 159,99 € soit -46% (max 14 km/h, pente manuelle 12%, 12 programmes et roulettes incluses)
- Dyson V8 Advanced : la référence de l'aspiration sans fil à 249 € (moins cher qu'Amazon).
- Aspirateur laveur sans fil Tineco Floor One Stretch S6 : un modèle à conception plate avec auto-nettoyage à 249 € (-16%)
- Lave-linge hublot Candy CS1410TXME/FR 10 kg : à 249,99 €. Une machine abordable de classe A avec moteur induction, programme vapeur, essorage jusqu'à 1400 trs/min, programme rapide...
- iPhone 14 128 Go (reconditionné excellent état) : le best-seller du site à un prix imbattable de 284,99 € avec le code TEL10D79. Un ancien modèle mais largement suffisant si vous cherchez juste un smartphone fiable à petit prix.
- Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) : à 350 € avec le code TEL10D79 (moins cher qu'Amazon).
- MacBook Air M2 (RAM 16 Go, SSD 256 Go) : à 748 €.
Bonus : le code promo téléphonie
N'oubliez pas la remise supplémentaire sur le rayon mobile :
➡️ Code : TEL10D79
➡️ Avantage : -10 € dès 79 € d'achat.
Toutes les offres sont à retrouver sur la page des soldes Cdiscount.
Notre top 3 des promos du jour vous attend également (imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo, casque Shokz OpenRun Pro 2 et souris sans fil Logitech MX Master 3S)