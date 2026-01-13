Imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo

Elle affiche une vitesse d’impression pouvant atteindre 600 mm/s, avec une accélération maximale de 20 000 mm/s², et dispose d’un volume d’impression confortable de 250 x 250 x 260 mm.

Le module Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) élargit considérablement les possibilités grâce à l’impression multicolore, jusqu’à huit couleurs via la connexion de deux boîtiers. Il garantit une qualité constante grâce à la reconnaissance RFID des filaments, tandis que son système de séchage actif maintient les matériaux à l’abri de l’humidité pendant 24 heures. Son mécanisme intelligent limite les risques d’emmêlement et assure des transitions de couleurs fluides.

La Kobra 3 se démarque par une structure renforcée sur les axes XY et Z, assurant une excellente stabilité et une grande précision pour des impressions fiables. Son système de refroidissement haute performance, doté d’un ventilateur atteignant 7 000 tr/min, combiné à la technologie LeviQ 3.0 pour l’ajustement automatique du décalage Z, garantit des impressions rapides et de haute qualité.

L'imprimante intègre de nombreuses fonctions pratiques, telles que la détection de tension des courroies, la reprise automatique après coupure de courant et un capteur de fin de filament, pour une continuité d’impression optimale. Compatible avec des températures jusqu’à 300°C, elle adopte également un design pensé pour faciliter le remplacement des buses.

Enfin, la machine est équipée d’une carte mère 32 bits et d’un écran tactile inclinable de 4,3 pouces. Elle propose aussi des fonctions avancées comme le réglage rapide des courroies, la détection de colmatage et le remplissage automatique, pour une impression fluide, fiable et sans interruption.

Vous pouvez obtenir l'Anycubic Kobra 3 Combo à 229,39 € grâce au code FRWS30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne (prix officiel 599 €).

Casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2

Grâce à la technologie DualPitch, qui associe conduction osseuse et conduction aérienne, l'OpenRun Pro 2 offre un son plus clair, équilibré et immersif, tout en vous laissant pleinement conscient de votre environnement.

Le casque adapte intelligemment le volume afin de garantir une restitution précise et homogène, même en mouvement.

Conçu pour les sportifs, l’OpenRun Pro 2 dispose de crochets d’oreille ergonomiques et d’un cadre monocoque robuste. Sa surface de contact élargie permet une meilleure répartition de la pression, tandis que le bandeau profilé assure un maintien sûr et un confort durable, y compris lors d’efforts intenses.

Un microphone placé dans une zone peu exposée au vent, associé à une architecture interne optimisée, garantit des appels nets et intelligibles, même par conditions venteuses.

Il offre jusqu’à 12 heures d’autonomie en écoute continue sur une charge complète, et sa fonction de charge rapide permet de profiter de 2h30 de musique en seulement 5 minutes.

Certifié IP55, l’OpenRun Pro 2 résiste à la transpiration, à la pluie et à la poussière, pour vous accompagner dans toutes vos activités.

Retrouvez le casque Shokz OpenRun Pro 2 en argent à 102,99 € avec le code FRWS15 sur AliExpress avec livraison depuis la France offerte (prix officiel 199 €).

Souris Bluetooth Logitech MX Master 3S

Sa conception ergonomique a été pensée pour épouser naturellement la forme de la main, favorisant une position du poignet plus confortable. Les commandes, idéalement placées au niveau du pouce, offrent un accès intuitif et fluide à l’ensemble des fonctionnalités.

Équipée d’un capteur haute précision de 8 000 DPI, la souris assure un suivi rapide et parfaitement ajustable sur presque toutes les surfaces, y compris le verre.

Son défilement électromagnétique allie vitesse, précision et silence pour une navigation particulièrement agréable. Elle permet également de basculer facilement entre plusieurs appareils sous Windows ou macOS et de transférer sans effort textes, images ou fichiers d’un ordinateur à l’autre.

Chaque bouton est entièrement personnalisable grâce à la dernière version du logiciel Logi Options+, avec des profils spécifiques selon les applications utilisées.

La Logitech MX Master 3S est disponible en noir à 48,69 € grâce au code WSFR07 sur AliExpress avec livraison gratuite (prix officiel 129,99 €).



À retrouver aussi dans nos bons plans du moment :