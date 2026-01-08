Les soldes d'hiver sont arrivés chez Leclerc ! Jusqu'au 3 février inclus, profitez de nombreuses offres sur une large sélection de produits pour la maison et le quotidien.

Voici notre sélection des 15 meilleures promotions classées par catégorie.

soldes d'hiver Leclerc 2026.

Jeux vidéo & consoles

Le secteur le plus dynamique avec l'arrivée des titres pour la nouvelle génération.

1. Star Wars Outlaws (PS5) : 24,38 € au lieu de 40,64 €.
2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch)41,19 € au lieu de 51,49 €.
3. Elden Ring - Standard Edition (PS5) : 42,63 € au lieu de 60,90 €
4. Donkey Kong: Bananza (Switch 2)47,16 € au lieu de 58,95 €.
5. EA SPORTS FC 25 (PS5) : 10,79 € au lieu de 26,98 € (aussi disponible au même prix sur Xbox)
6. Pack Nintendo Switch Lite (Corail) + Disney Illusion Island : 198,90 € au lieu de 226,90 €.

Switch Lite Corail

High-Tech & informatique

Des remises importantes sur les PC portables et les accessoires audio.

7. ASUS Vivobook 17" (Core i7, 16 Go RAM) : 599 € au lieu de 799 € (-200 €).
8. Samsung Galaxy Tab A9+ 256 Go (pack avec protection) : 249 € au lieu de 329 €.
9. Casque JBL Tune 670 NC - Noir (réduction de bruit) : 39,99 € au lieu de 49,99 €.
10. PC portable HP 15,6" (Core i5, 16 Go RAM) : 469 € au lieu de 569 €.
11. PC portable gaming Lenovo LOQ (15,6", Core i5, 16 Go RAM)799 € au lieu de 1 199 €.

SAMSUNG Galaxy Tab A9+.

Électroménager

Les meilleures ventes se concentrent sur l'entretien et la cuisine saine.

12. Aspirateur balai Rowenta X-Pert Flex 7.60 : 119,99 € au lieu de 159,99 € (la référence pour le nettoyage sans fil).
13. Friteuse sans huile Philips Airfryer 3000 : 99 € au lieu de 119 € (l'article de cuisine le plus vendu du moment).
14. Lave-linge Samsung EcoBubble (8 kg) : 398 € (excellent rapport qualité/prix pour une grande marque).
15. Machine à café Bosch Tassimo Style - Blanc : 47,90 € (un classique accessible pour s'équiper à petit prix).

Rowenta X-Pert Flex 7.60

> Conseil d'achat : beaucoup de ces offres sont des "Exclus Web". Pensez à vérifier la disponibilité en "Click & Collect" pour bénéficier du prix internet tout en retirant votre produit gratuitement en magasin.

