Les soldes d'hiver sont arrivés chez Leclerc ! Jusqu'au 3 février inclus, profitez de nombreuses offres sur une large sélection de produits pour la maison et le quotidien.

Voici notre sélection des 15 meilleures promotions classées par catégorie.

Jeux vidéo & consoles

Le secteur le plus dynamique avec l'arrivée des titres pour la nouvelle génération.

1. Star Wars Outlaws (PS5) : 24,38 € au lieu de 40,64 €.

2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch) : 41,19 € au lieu de 51,49 €.

3. Elden Ring - Standard Edition (PS5) : 42,63 € au lieu de 60,90 €

4. Donkey Kong: Bananza (Switch 2) : 47,16 € au lieu de 58,95 €.

5. EA SPORTS FC 25 (PS5) : 10,79 € au lieu de 26,98 € (aussi disponible au même prix sur Xbox)

6. Pack Nintendo Switch Lite (Corail) + Disney Illusion Island : 198,90 € au lieu de 226,90 €.

High-Tech & informatique

Des remises importantes sur les PC portables et les accessoires audio.

7. ASUS Vivobook 17" (Core i7, 16 Go RAM) : 599 € au lieu de 799 € (-200 €).

8. Samsung Galaxy Tab A9+ 256 Go (pack avec protection) : 249 € au lieu de 329 €.

9. Casque JBL Tune 670 NC - Noir (réduction de bruit) : 39,99 € au lieu de 49,99 €.

10. PC portable HP 15,6" (Core i5, 16 Go RAM) : 469 € au lieu de 569 €.

11. PC portable gaming Lenovo LOQ (15,6", Core i5, 16 Go RAM) : 799 € au lieu de 1 199 €.



Électroménager

Les meilleures ventes se concentrent sur l'entretien et la cuisine saine.

12. Aspirateur balai Rowenta X-Pert Flex 7.60 : 119,99 € au lieu de 159,99 € (la référence pour le nettoyage sans fil).

13. Friteuse sans huile Philips Airfryer 3000 : 99 € au lieu de 119 € (l'article de cuisine le plus vendu du moment).

14. Lave-linge Samsung EcoBubble (8 kg) : 398 € (excellent rapport qualité/prix pour une grande marque).

15. Machine à café Bosch Tassimo Style - Blanc : 47,90 € (un classique accessible pour s'équiper à petit prix).

> Conseil d'achat : beaucoup de ces offres sont des "Exclus Web". Pensez à vérifier la disponibilité en "Click & Collect" pour bénéficier du prix internet tout en retirant votre produit gratuitement en magasin.

➡️ Retrouvez toutes les offres sur la page des soldes Leclerc.

