Google Pixel Watch 3 (45 mm, 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi)



Elle dispose d’un écran AMOLED LTPO haute définition, protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5 3D, garantissant une excellente lisibilité tout en renforçant la résistance aux chocs et aux rayures. Grâce à ses certifications 5 ATM et IP68, elle résiste parfaitement à l’eau comme à la poussière, pour un usage sans contrainte au quotidien.

Au cœur de son boîtier, la puce Qualcomm SW5100 associée à un coprocesseur Cortex-M33, épaulée par 2 Go de SDRAM et 32 Go de stockage eMMC, assure une navigation fluide et une réactivité optimale.

Sa batterie de 307 mAh permet d’atteindre jusqu’à 24 heures d’autonomie avec l’affichage Always-on activé, ou jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie, avec une recharge rapide via USB-C.

Côté santé, la montre embarque un ensemble complet de capteurs (fréquence cardiaque, baromètre, altimètre et température cutanée) pour un suivi précis de votre activité physique et de votre bien-être au quotidien.

Retrouvez la Google Pixel Watch 3 en noir, porcelaine ou vert sauge à 219 € au lieu de 280,98 €, soit une remise de 22 % sur Amazon (prix officiel 449 €).

Laveur de sol Dyson WashG1

Il nettoie efficacement en un seul passage les poussières, les liquides renversés et les taches incrustées sur les sols durs. Grâce à ses deux rouleaux motorisés contrarotatifs en microfibres haute densité, constamment irrigués en eau propre, les saletés sont décollées puis aspirées et stockées séparément dans un bac dédié, pour un sol parfaitement propre.

Équipé d’un réservoir de 1 L pour l’eau propre et de 0,8 L pour l’eau sale, il garantit une séparation hygiénique et permet de couvrir jusqu’à 290 m² avec un seul remplissage, selon le niveau d’humidification choisi. Ses trois modes de nettoyage s’adaptent à tous les types de sols et aux différents niveaux de salissure, avec un mode Max dédié aux taches les plus tenaces.

Facile à manier, le WashG1 bénéficie de la technologie de glisse fluide OmniGlide et d’un système d’autonettoyage : une fois posé sur sa station, les rouleaux se rincent automatiquement en seulement 140 secondes. Il offre par ailleurs une autonomie d’environ 35 minutes.

Actuellement, le Dyson WashG1 est proposé à 349 € sur la Fnac au lieu de 699 €, son prix officiel.

Écran PC gaming MSI MAG 271QPX QD-OLED E2

Cet écran QD-OLED de 27 pouces délivre une qualité d’image remarquable, avec des noirs profonds, des couleurs intenses et une luminosité finement équilibrée. Son temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG) associé à un taux de rafraîchissement de 240 Hz garantit une fluidité irréprochable, parfaitement adaptée au jeu compétitif comme aux contenus très dynamiques.

La technologie QD Premium Color assure une restitution fidèle des couleurs, conforme aux standards professionnels avec une précision Delta E ≤ 2. De son côté, la certification VESA DisplayHDR True Black 400 sublime les contenus HDR grâce à des contrastes saisissants et un excellent niveau de détail.

Pour préserver la dalle dans le temps, la technologie MSI OLED Care 2.0 limite les risques de marquage et de burn-in. Le mode Console, compatible HDMI 2.1 avec une bande passante complète de 48 Gb/s, garantit des performances optimales avec les consoles nouvelle génération.

Enfin, son pied entièrement réglable permet d’ajuster la hauteur et l’inclinaison pour un confort d’utilisation optimal.

Vous pouvez obtenir l'écran MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 à 449,99 € au lieu de 499,99 € en ce moment chez Boulanger.



À découvrir également dans nos bons plans spécial soldes d'hiver :