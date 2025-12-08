TV OLED Samsung TQ48S90F 4K AI 2025 48"
Doté d’un écran OLED de 48 pouces (120 cm), il offre des noirs profonds et des contrastes intenses grâce à sa dalle auto-émissive où chaque pixel s’allume indépendamment, pour des couleurs éclatantes et un rendu exceptionnel dans toutes les scènes.
Le processeur NQ4 AI Gen3 analyse et améliore chaque image en temps réel, avec l’Upscaling 4K AI Pro, permettant de profiter d’un niveau de détail remarquable même sur des contenus non 4K. La compatibilité HDR10+ adaptatif et HLG ajuste automatiquement luminosité et contraste selon l’environnement et le contenu.
Le téléviseur fonctionne avec SmartThings, AirPlay et les principaux assistants vocaux comme Bixby et Alexa. Il propose des fonctionnalités avancées telles que le Multi View jusqu’à deux écrans, le mirroring bidirectionnel avec mobile et un mode ambiant lorsque l’écran est en veille.
Les joueurs apprécieront le Motion Xcelerator 144Hz, garantissant une fluidité exceptionnelle, ainsi que les technologies VRR, ALLM et FreeSync Premium Pro intégrées au Gaming Hub pour des performances optimales.
Côté son, le système 2.1 de 40 W, enrichi par Dolby Atmos, OTS Lite et Q-Symphony, restitue un son immersif parfaitement synchronisé avec l’image.
Vous pouvez obtenir la TV OLED Samsung TQ48S90F à 801 € grâce au code 10UBA4925 sur Ubaldi en ce moment, avec livraison dans la pièce de votre choix offerte.
On peut également retrouver les modèles suivants à prix réduit :
- TV QLED Sharp 32HF3865E Full HD 2025 - 32" à 219,99 € soit -12% (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4, Bluetooth, WiFi, Google TV)
- TV QLED Philips Ambilight 43PUS8400/12 4K 2025 - 43" à 349,99 € soit -5% + 1 an de Disney+ offert (Dolby Atmos et DTS:X, Bluetooth 5.2, WiFi 5 double-bande, Titan OS)
- TV QLED Hisense 65E7Q Pro 4K 2025 - 65" à 629,99 € avec les -10% au panier jusqu'à ce soir minuit
- TV LED Hisense Mini-LED 65U79Q 4K 2025 - 65" à 719,99 € avec les -10% au panier jusqu'à ce soir minuit + 100 € remboursés par Hisense jusqu'au 06/01
- TV QLED Samsung The Frame TQ43LS03D 4K 2024 - 43" à 739 €
- TV QLED Samsung The Frame TQ43LS03F 4K 2025 - 43" à 799,99 € soit -11% (dalle matte, Dolby Atmos, AVA Pro, OTS, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony, mode Art, cadre personnalisable...)
- TV OLED LG evo AI OLED42C54 4K 2025 - 42" à 866,15 € avec le code NOEL25 (0,1 ms OLED Motion, Bluetooth 5.3, WiFi 6, WebOS)
- TV OLED Philips Ambilight 48OLED810 4K - 48" à 872 € avec le code 3UB4925 (Ambilight 3 côtés, dalle native 100/120Hz, VRR 144Hz, FreeSync Premium et compatibilité G-Sync, Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG, son 70W 2.1ch, Dolby Atmos et DTS:X, Bluetooth 5.2, WiFi 6 double-bande, Google TV)
- TV LED Hisense Mini-LED 65U8Q 4K 2025 - 65" à 1 079 € avec les -10% au panier jusqu'à ce soir minuit (dalle anti-reflet, IMAX Enhanced, mode Jeu ULTRA 165Hz, son spatialisé 4.1.2, Dolby Atmos, fonction enregistreur, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E)
