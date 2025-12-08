HUAWEI Watch GT 5 (Marron - Bracelet cuir composite 46mm)

La montre se démarque par une conception particulièrement robuste : son boîtier comme son écran profitent de revêtements hautement résistants, associés à une finition homogène en nano-film hydrofuge. Ce design offre une double protection contre les rayures et améliore sa résistance à l’eau comme à la corrosion.

Depuis votre poignet, vous pouvez suivre un itinéraire affiché en temps réel et analyser vos performances pour ajuster votre posture et limiter les risques de blessure. Avec la fonction exclusive RouteDraw, il suffit de dessiner un trajet pour créer et explorer de nouveaux parcours en un geste.

Grâce à la technologie HUAWEI TruSense, la montre assure un suivi approfondi de six systèmes corporels majeurs, dont les systèmes respiratoire, nerveux et musculo-squelettique, afin d’offrir une vision globale et facilement accessible de votre santé.

Son autonomie atteint jusqu’à 14 jours en mode économique et environ 9 jours dans le cadre d’un usage classique.

Vous pouvez retrouver la HUAWEI Watch GT 5 en marron avec bracelet en cuir composite 46mm à 169,99 € au lieu de 269,99 €, soit une remise de 37% sur Amazon.

Kit solaire plug & play station électrique Zendure SolarFlow Hyper 2000 + batterie AB2000X 1920Wh + 4 panneaux solaires biface 500W

Le Solarflow Hyper 2000 est une solution de stockage d’énergie en courant alternatif. Dans une installation monophasée, il détecte automatiquement la phase via PLC, ce qui permet d’en installer jusqu’à trois sans toucher au câblage. Ensemble, ces trois unités peuvent accueillir jusqu’à 5,4 kW d’entrée solaire, délivrer jusqu’à 3,6 kW de sortie et offrir une capacité totale pouvant atteindre 23,04 kWh.

Son design tout-en-un combine un hub intelligent et un micro-onduleur, prenant en charge 1800 W d’entrée Dual-MPPT et 1200 W d’entrée/sortie AC bidirectionnelle, avec une puissance de sortie réglable jusqu’à 800 W.

L’appareil peut optimiser vos dépenses d’électricité en adaptant automatiquement ses cycles de charge et de décharge selon les variations quotidiennes du prix de l’électricité. Les tarifs du lendemain sont intégrés directement dans l’application, ce qui lui permet de charger quand l’électricité est la moins chère et de restituer l’énergie quand elle est plus coûteuse.

Le système Plug & Play, associé aux batteries AB, est modulaire, extensible jusqu’à 7,68 kWh et s’installe en quelques minutes.

L’application Zendure offre un suivi complet de la production, de la consommation et du niveau de batterie. La puissance de sortie, de 0 à 1200 W, peut être réglée avec une précision de 1 W au-delà de 30 W.

Le kit Zendure SolarFlow Hyper 2000 est disponible en ce moment à 847,44 € sur Amazon (prix officiel kit complet 2 036 €).

Casque gaming sans fil Logitech G G733 LIGHTSPEED

Les haut-parleurs PRO-G offrent un son immersif et précis en limitant la distorsion, tandis que le micro amovible avec technologie BLUE VO!CE capte votre voix avec clarté et donne un rendu riche et professionnel grâce à ses filtres avancés.

L’éclairage LIGHTSYNC RGB, avec ses 16,8 millions de couleurs, propose une personnalisation complète à travers deux zones lumineuses orientées vers l’avant, enrichies d’animations intégrées.

Le bandeau à suspension réversible et les coussinets à double couche en mousse viscoélastique assurent un confort durable, en s’adaptant naturellement à la forme de votre tête et de votre mâchoire.

Le casque assure une autonomie pouvant atteindre 29 heures, et la connexion audio LIGHTSPEED et sa portée de 20 mètres vous permettent de jouer en toute aisance.

Le casque sans fil Logitech G G733 LIGHTSPEED en noir est proposé en ce moment à 49,99 € au lieu de 78,99 €, soit une remise de 37% sur Amazon (prix officiel 159,99 €).



