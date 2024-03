Commençons avec le vélo électrique pliable Xiaomi Mi Smart.

Il est doté d'un moteur de 250 W, de pneus de 16 pouces et d'une batterie amovible Samsung 18650 Li-ion 36V / 5800 mAh qui vous permettra de rouler jusqu'à 45 km en une seule charge.

On trouve également un dérailleur Shimano à trois vitesses ainsi qu'un capteur de couple TMN4 qui permet au vélo de détecter la puissance de votre pédalage et d'ainsi émettre l'intensité électrique adaptée pour vous assister.

Le Mi Smart est équipé d'un tableau de bord qui vous permet de voir instantanément la vitesse, la distance parcourue, le niveau d'assistance et même votre dépense calorique en temps réel.

Le vélo électrique pliable Xiaomi Mi Smart est proposé en ce moment à 639,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de 20% sur Darty. La livraison est gratuite.







Passons maintenant aux écouteurs sans fil Soundcore by Anker P2 Mini - Noir.

Ils sont dotés de grands transducteurs triple couche de 10 mm permettant de délivrer un son puissant avec plus de graves.

3 modes sonores vous sont proposés :

soundcore Signature, l'égaliseur par défaut, pour un son équilibré idéal pour la plupart des genres,

Bass Booster, qui améliore les basses fréquences des morceaux riches en graves,

Le mode Podcast, qui met en avant les fréquences moyennes afin de rendre les voix plus claires et plus distinctes.

De plus, les microphones intégrés sont équipés d'un algorithme d'IA améliorant la prise de voix.

Les écouteurs sans fil Soundcore by Anker P2 Mini - Noir sont en promotion à 26,59 € au lieu de 32,37 €, soit 18% de remise sur Amazon. Le prix officiel est 39,99 €.







Enfin, enchaînons avec la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini.

La technologie de virtualisation AMBEO génère des haut-parleurs virtuels pour un son en 3D qui remplit la pièce et une musique d'une grande clarté.

L'auto-étalonnage permet d'adapter la barre à l'acoustique de la pièce, et grâce à l'application, vous pouvez par exemple contrôler les paramètres, l'égalisation, l'amélioration des voix et bien plus encore.

AMBEO|OS prend en charge les principaux services de streaming, le WiFi et le Bluetooth.

La Sennheiser Ambeo Soundbar Mini est au prix de 599,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de 25% sur la Fnac et vous sera expédiée sous 4 à 12 jours.







